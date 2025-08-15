Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?

İstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?
İstanbul, Rüzgar, Fırtına, Hava Durumu, Haber
Türkiye Gazetesi

AKOM, 15-16 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağı duyuruldu. Kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtilirken "İstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?" sorusu da İstanbullular tarafından gündeme getirildi.

Ağustos ayının ortasında İstanbul'da rüzgarlı ve fırtınalı bir hava hakim. AKOM tarafından paylaşılan hava durumu raporuna bakıldığında 13 Ağustos Çarşamba gününden bu yana etkili olan poyraz fırtınasının bugün daha da artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbullular "İstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar..

İstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek? - 1. Resim

İSTANBUL'DA RÜZGAR VE FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da en şiddetli rüzgar ve fırtınanın olacağı gün 16 Ağustos Cumartesi günüdür. Rüzgarın hızı 31 km/sa ve fırtına uyarısı vardır.

İstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek? - 2. Resim

MGM'nin hava durumu raporu incelediğinde, 17 Ağustos Pazar gününden itibaren fırtına ve rüzgar azalacaktır. Rüzgarın hızı 25 km/sa'ya düşüyor. 

18 Ağustos Pazartesi gününden itibaren ise hız 15-22/kmsa aralığında seyrediyor. Yani fırtına etkisi 16 Ağustos'ta kuvvetli rüzgar etkisi ise 17 Ağustosta itibaren azalarak sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

