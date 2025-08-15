15 Ağustos iptal edilen İDO seferler listesi! Hangi seferler iptal edildi?

MGM tarafından yapılan duyuru dikkate alındığıda Marmara Bölgesi'nde fırtına çıkacaktır. Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'da bazı feribot seferleri iptal edildi.

Vatandaşlar 15 Ağustos 2025 iptal olan feribot seferlerini arama motorlarında sorgulatıyor. Seyahat edecek vatandaşlar, "Hangi seferler iptal edildi?" sorusuna cevap arıyor.

15 AĞUSTOS İPTAL EDİLEN İDO SEFERLER LİSTESİ!

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 13:00, Bursa-Armutlu, Yenikapı-Kadıköy 13:30, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 14:45 ve Kadıköy-Yenikapı-Armutlu 17:35, Bursa-Armutlu- Yenikapı-Kadıköy 18:30 ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 17:00 seferleri iptal edildi.

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattında, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 15.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde yapılacağı, Marmara'dan 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45 seferleri ile Erdek'ten 19.15 kalkışlı tüm seferin iptal edileceği yönünde bilgi verildi.