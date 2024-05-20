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Çanakkale Boğazı’ndan geçen dev tanker arıza yaptı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale Boğazı’ndan geçen dev tanker arıza yaptı!
Bulgaristan, Mısır, Çanakkale Boğazı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 180 metre uzunluğundaki ‘HISTRIA ATLAS’ isimli tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.

Bulgaristan’dan Mısır’a giden 180 metre uzunluğundaki ‘HISTRIA ATLAS’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen dev tanker arıza yaptı! - 1. Resim

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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