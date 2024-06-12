Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak'ta orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında

Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak'ta orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Türkiye'nin Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak illerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürerken, çok sayıda uçak ve ve helikopterin bölgelere intikal ettiği belirtildi. Saatlerdir devam eden yangınlar, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

Meteoroloji ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen uyarıların ardından Türkiye'de günlerdir orman yangınları yaşanıyor. 30 ilde vatandaşların ormanlara girişleri yasaklandı.

Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak illerinde saatler önce başlayan orman yangınlarına ise havadan ve karadan acil müdahaleler yapılıyor. Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına ilerliyor.

Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak'ta orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - 1. Resim

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

Orman yangınına 9 uçak, 5 helikopter, 36 arazöz ve iş makinesi ile 250'ye yakın personelle müdahale ediliyor.

Yangına ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Eceabat ilçesi Kumköy civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Kumköy köyüne yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak'ta orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - 2. Resim

KÜTAHYA

Kütahya'nın Gediz ilçesi Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor" dedi.

Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak'ta orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - 3. Resim

SİNOP

Sinop'un Dikmen ilçesi Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman yangınına müdahale için jandarma, AFAD, orman, belediye, sağlık ve YEDAŞ ekiplerinden oluşan 70 personel olay yerine sevk edildi.

1 jandarma yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı ile yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak'ta orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - 4. Resim

UŞAK

Uşak'ın Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.

Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak'ta orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - 5. Resim

30 İLDE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 5, Karadeniz'de 5 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.
Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak'ta orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - 6. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Okan Buruk'tan Rashica itirafı! Beşiktaş'a gidiş sürecini ilk defa anlattıVincenzo Montella, EURO 2024 öncesi açıkladı: Bunlar bizi üzdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS'de yapay zeka ile kopya çekerken yakalanmıştı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı - GündemYKS'de 'yapay zeka'lı kopya! Okul görüntüleri ortaya çıktıTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu TBMM'de kabul edildi - GündemTSK'da kanun değişikliği! TBMM'de kabul edildiMotosikletle ambulansın önünü kesen şahıslarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı - Gündemİki maganda ambulansın önünü kesmiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü - GündemErdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştüKuduz vakaları arttı, tartışma büyüdü! Bakan Koca'dan sokak köpeklerine 'ötenazi' açıklaması - GündemKuduz vakaları arttı, tartışma büyüdüMama parasıyla estetik, ameliyatlara servet! Buket Özgünlü hakkındaki iddialara Cüneyt Özdemir de sessiz kalmadı - GündemSkandal iddialara bir katkı da Özdemir'den
Sonraki Haber Yükleniyor...