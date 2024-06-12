Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak'ta orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında

Türkiye'nin Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak illerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürerken, çok sayıda uçak ve ve helikopterin bölgelere intikal ettiği belirtildi. Saatlerdir devam eden yangınlar, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

Meteoroloji ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen uyarıların ardından Türkiye'de günlerdir orman yangınları yaşanıyor. 30 ilde vatandaşların ormanlara girişleri yasaklandı.

Çanakkale, Kütahya, Sinop ve Uşak illerinde saatler önce başlayan orman yangınlarına ise havadan ve karadan acil müdahaleler yapılıyor. Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına ilerliyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

Orman yangınına 9 uçak, 5 helikopter, 36 arazöz ve iş makinesi ile 250'ye yakın personelle müdahale ediliyor.

Yangına ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Eceabat ilçesi Kumköy civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Kumköy köyüne yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Gediz ilçesi Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor" dedi.

SİNOP

Sinop'un Dikmen ilçesi Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman yangınına müdahale için jandarma, AFAD, orman, belediye, sağlık ve YEDAŞ ekiplerinden oluşan 70 personel olay yerine sevk edildi.

1 jandarma yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı ile yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

UŞAK

Uşak'ın Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.

30 İLDE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 5, Karadeniz'de 5 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.