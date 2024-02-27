AFAD duyurdu: Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler

Çanakkale Biga'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD; İstanbul'dan da hissedilen depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da depremin epey hissedildiğini ve 5 saniye sürdüğünü aktardı.

AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 16.09'da meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DE İLK VERİLERİ DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Lapseki olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak duyuruldu. Kandilli de depremin derinliğini 7 kilometre olarak geçti.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BİGA BELEDİYE BAŞKANI: BU DEPREM EPEY HİSSEDİLDİ

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da CNN Türk'teki açıklamasında, "Tüm birimlerimiz bölgede. Tespitleri yapmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar olumsuz ihbar olmadı. Uzun zamandır küçük depremler oluyordu. Bu 4.6'lık deprem epey hissedildi. Sarsıntı 5 saniye kadar sürdü" dedi.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ İLK TARAMA SONUÇLARINI AKTARDI

Çanakkale Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk taramalara göre olumsuz bir durum olmadığını aktardı. Çanakkale Valiliği'nin paylaşımı şöyle:

"Bugün (Salı) saat 16:09’da İlimiz Biga Merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

AFAD, deprem sonrası paylaşımında şunları aktardı:

"Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."