Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Candan Erçetin, sandık kurulu üyesi oldu

Candan Erçetin, sandık kurulu üyesi oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Oy vermek için okula giden vatandaşlar Erçetin'i karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

Candan Erçetin, sandık kurulu üyesi oldu - 1. Resim

CANDAN ERÇETİN'İ SANDIK BAŞINDA GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Candan Erçetin, sandık kurulu üyesi oldu - 2. Resim

OY PUSULASININ 4 TANE OLMASI İSTANBUL'DA YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Öte yandan İstanbul'da sandık başlarında yoğunluk olduğu gözlemlendi. Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor. Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu. İçerideki işlemin uzun sürdüğü, vatandaşların uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü. Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
21 ilde DEAŞ operasyonu, 51 kişi gözaltına alındı - Gündem21 ilde DEAŞ operasyonu, 51 kişi gözaltına alındıDiyarbakır'da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı - GündemDiyarbakır'da oy pusulaları askeri helikopterle taşındıTeravih namazına giden muhtar adayı kendisini desteklemeyen şahsı dövdü - GündemTeravih namazına giden muhtar adayı kendisini desteklemeyen şahsı dövdüYurt genelinde oy verme işlemi başladı! Bitiş saati illere göre değişecek... - GündemTürkiye genelinde oy verme işlemi başladıİstanbullular dikkat! Dün gece başladı, 4 gün sürecek - Gündemİstanbul'da dışarı çıkacaklar dikkat!İstanbul'da oy pusulaları okullara dağıtıldı - Gündemİstanbul'da oy pusulaları okullara dağıtıldıBursa'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var - GündemBursa'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar varCumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’da namaz kıldı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’da namaz kıldıTürkiye yerel seçim için sandık başında: Layık olan kazansın - GündemLayık olan kazansınDepremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı - GündemDepremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...