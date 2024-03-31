Candan Erçetin, sandık kurulu üyesi oldu

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Oy vermek için okula giden vatandaşlar Erçetin'i karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

CANDAN ERÇETİN'İ SANDIK BAŞINDA GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.

OY PUSULASININ 4 TANE OLMASI İSTANBUL'DA YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Öte yandan İstanbul'da sandık başlarında yoğunluk olduğu gözlemlendi. Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor. Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu. İçerideki işlemin uzun sürdüğü, vatandaşların uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü. Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.