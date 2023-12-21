Çankırı'da babasını öldürdükten sonra sobada yakan adam tutuklandı
Kan donduran olay dün gece Çankırı'da yaşandı. Tartıştığı babasını öldüren İsmail Demirci daha sonra sobada yaktı. Olayın ardından kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartılan adam tutuklandı.
Çankırı’da babasını öldürüp cesedini sobada yakan şahıs tutuklandı. Olay, dün gece saatlerinde Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’nde yaşandı.
TARTIŞTIĞI BABASINI KATLETTİ
İsmail Demirci (40) ile babası Hasan Demirci (68) arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında öfkeli oğul, babasını öldürerek vücudunu baltayla parçalara ayırdı. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler talihsiz adamın cesedini sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu.
KATİL EVLAT TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan İsmail Demirci, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil evlat adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.