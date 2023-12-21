Kahramanmaraş'ta babasını baltayla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

21 Aralık 2023 14:20 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 14:23

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 14 yaşındaki bir çocuk, babasını baltayla öldürdükten sonra tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Geben Mahallesi'nde A.B'nin (58) şüpheli ölümü üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparak delilleri topladı. Yapılan mülakatlar ve evdeki kontrollerde, yiyecek maddeleri ve şırınga içerisinde zirai ilaç zehri bulundu. Bu durum üzerine olay günü maktulle evde yalnız bulunan 14 yaşındaki oğlu H.B'nin ifadesine başvuruldu.

H.B, ifadesinde babasının kendisine hakaret ve küfür ettiğini, kızgın demirle kendisini döveceğinden korktuğunu belirterek, bu sırada baltayla babasını öldürdüğünü itiraf etti. Olayda kullanılan baltanın çöp konteynerinin içinde bulunduğu belirlendi.

Zanlı H.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.