Yine 'yüksekten düşme', yine şüpheli kadın ölümü

21 Aralık 2023 11:25 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:29

Türkiye'de utanç tablosuna her geçen gün bir yeni isim daha ekleniyor. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 30 yaşındaki S.M. isimli kadının 10 katlı bir binanın 9. kattaki balkonundan düştüğü iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2023'ün Kasım ayında erkekler tarafından 33 kadın öldürüldü, 24 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.