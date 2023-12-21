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Yine 'yüksekten düşme', yine şüpheli kadın ölümü
Türkiye'de giderek artan kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da S.M. isimli kadının 10 katlı binanın 9'uncu katından 'düşerek' hayatını kaybettiği iddia edildi.
Türkiye'de utanç tablosuna her geçen gün bir yeni isim daha ekleniyor. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 30 yaşındaki S.M. isimli kadının 10 katlı bir binanın 9. kattaki balkonundan düştüğü iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2023'ün Kasım ayında erkekler tarafından 33 kadın öldürüldü, 24 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
İhlas Haber Ajansı / Seda Çakır - Güncel