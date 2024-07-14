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Çankırı'da tren kamyonla çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Çankırı, Tren Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'da yük treni, hemzemin geçide giren hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Merkez ilçesi Ballıca köyü mevkiinde meydana geldi. Muharrem Uçar (50) idaresindeki hafriyat kamyonu hemzemin geçitten geçerken, Alper Y. (48) yönetimindeki tren ile çarpıştı.

Çankırı'da tren kamyonla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Çarpmanın etkisi ile savrulan hafriyat kamyonu yan yatarken, kazada Muharrem Uçar ve yanında bulunan Berat K. (18) ile tren makinisti Alper Y. ve makinist yardımcısı Bayram O. (63) yaralandı.

Çankırı'da tren kamyonla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Uçar hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da tren kamyonla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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