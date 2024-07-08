Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Celal Doğan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı!

Celal Doğan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Celal Doğan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Bodrum'da tatil için konakladığı otelde fenalaşan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan (80) hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın son sağlık durumu belli oldu.

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, tatil yaptığı Bodrum'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Celal Doğan, konakladığı otelde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. İlk müdahalesi burada yapılan Doğan, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın bilincinin açık, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Celal Doğan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! - 1. Resim

CELAL DOĞAN KİMDİR?

Üç dönem milletvekilliği, üç dönem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Celal Doğan, 1993 ve 2006 yılları arasında da Gaziantepspor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Aksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı - GündemAksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralıSokak ortasında kan donduran infaz! Evine giderken kurşuna dizildi - GündemSokak ortasında kan donduran infaz! Evine giderken kurşuna dizildiMilyonlarca kişinin gözü Meclis’te! Vekiller 4 kritik kanun için mesai yapacak - Gündem4 kritik kanun masadaİzmir'de cinayet dehşeti! Öldürüp cesedinin başında bekledi - GündemKorkunç itiraf! Cinayetin böylesi görülmediDebisi maksimum hızda! Terme Çayı'nın taşma riski korkuttu - GündemSamsun Terme Çayı'nda taşma riski9 katlı apartman cayır cayır yandı! İtfaiyenin suyu bitti - Gündem9 katlı apartman cayır cayır yandı! İtfaiyenin suyu bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...