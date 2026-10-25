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Çelik Kubbe'nin katmanları güçleniyor! SİPER Ürün-2 yeni kabiliyetini test etti

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Türkiye'nin yerli savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin katmanlarından biri olan SİPER Ürün-2 füze tehditlerine yönelik kabiliyetini ortaya koydu. SİPER Ürün-2'nin hedefini tam isabetle vurduğu anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2, yeni kabiliyetini başarılı atış testiyle sahada ispatladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli hava ve füze savunmasına, etkinliğini artıracak kritik yetkinlikler kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Çelik Kubbe'nin katmanları güçleniyor! SİPER Ürün-2 yeni kabiliyetini test etti
Başlık ResmiÇelik Kubbe'nin katmanları güçleniyor! SİPER Ürün-2 yeni kabiliyetini test etti

SİPER Ürün-2'nin, belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini imha ederek çevikliğini ve etkinliğini bir kez daha başarıyla sergilediğini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"Gök Vatan'ın savunmasında Çelik Kubbe’nin uzun menzilli katmanını güçlendiriyor, değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitemizi artırıyoruz. SİPER projesinde görev alan yaklaşık 1000 alt yüklenici firmamız, ekosistemimiz içinde kendi yetkinliklerini geliştiriyor. Firmalarımız edindikleri kabiliyetler ve yetiştirdikleri nitelikli insan kıymeti ile savunma sanayii projelerimizin başarıya ulaşmasını sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayimizi adım adım inşa ediyoruz. SİPER Ürün-2 projesinde görev alan Başkanlığımız personeline, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ekipleri ile tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum."

Çelik Kubbe'nin katmanları güçleniyor! SİPER Ürün-2 yeni kabiliyetini test etti
Başlık ResmiÇelik Kubbe'nin katmanları güçleniyor! SİPER Ürün-2 yeni kabiliyetini test etti

OPERASYONEL ESNEKLİK ARTIYOR

ROKETSAN'dan yapılan açıklamada, gökyüzünde değişen senaryolara SİPER Ürün-2 ile çevik cevap verildiği belirtildi.

SİPER Ürün-2'nin, gerçekleştirilen atışta uçuş sırasında hedef değiştirme kabiliyetini ilk kez başarıyla sergilediği vurgulanan açıklamada, "Değişen tehdit senaryolarına karşı geliştirdiğimiz ileri kabiliyetlerle Çelik Kubbe’mizin etkinliğini güçlendiriyor, hava savunmamızda operasyonel esnekliği artırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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ASELSAN'dan yapılan paylaşımda ise Türkiye'nin katmanlı hava savunma kabiliyetinin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER 2’nin kritik bir başarıya daha imza attığına işaret edildi.

Paylaşımda, "SİPER 2, denize yakın seyreden hedeflere karşı angajman kabiliyetlerini başarıyla icra etti. İlk hedefe angajman ve ateşleme sonrası füzeyi ikinci hedefe angajman değiştirme, ara safha güdüm ve terminal güdüm yetenekleri test edildi." ifadelerine yer verildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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