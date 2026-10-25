TURNAs-2026 Tatbikatı'nda milli savunma sanayi araçları yeteneklerini sergiledi. TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 20 milimetre Çift Silahlı Revolver Sistemi, ilk kez bir savaş gemisine entegre edilerek TCG BEYKOZ'dan hava ve deniz hedeflerine karşı atış gerçekleştirerek İHA ve İDA hedeflerini başarıyla imha etti. PİRANA KİDA, Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini vurdu.

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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve PİRANA kamikaze insansız deniz aracı Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda (TURNAs-2026) hedefleri tam isabetle vurdu.

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz’de düzenlenen TURNAs-2026 tatbikatında yerli ve milli savunma sistemleriyle katılan MKE, Seçkin Gözlemci Günü'nde hava ve deniz tehditlerine karşı atış ve taarruz faaliyetleri gerçekleştirdi.

TOLGA ve PİRANA'dan gövde gösterisi! TURNAs-2026 Tatbikatı'nda milli sistemler sahneye çıktı

Bu kapsamda, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 20 milimetre Çift Silahlı Revolver Sistemi, ilk kez bir savaş gemisine entegre edilerek TCG BEYKOZ'dan hava ve deniz hedeflerine karşı atış gerçekleştirerek İHA ve İDA hedeflerini başarıyla imha etti.

Öte yandan MKE tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek bir tatbikat kapsamında ikinci kez su üstü hedefine taarruz gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurdu.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, 1000 metre etkili menzilde kamikaze hava ve su üstü tehditlerine karşı görev yapabiliyor.

Sistemin yüksek stabilizasyon kabiliyeti ise geminin hareketli olduğu deniz görevlerinde hedefe yönelimi koruyarak atış etkinliğini artırıyor.

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PİRANA, BAYRAKTAR TB2 ÜZERİNDEN KONTROL EDİLDİ

Daha önce DENİZKURDU-I Tatbikatı’nda su üstü hedefini başarıyla imha eden PİRANA KİDA, TURNAs-2026 kapsamında Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini vurdu.

TOLGA ve PİRANA'dan gövde gösterisi! TURNAs-2026 Tatbikatı'nda milli sistemler sahneye çıktı

RF ve SATCOM haberleşme sistemleri sayesinde uzaktan kumandalı veya otonom olarak görev alabilen PİRANA, tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptiyle de görev yapabiliyor.

Uydu haberleşmesi sayesinde uzak mesafelerden sevk ve idare edilebilen sistem, farklı harekat senaryolarında kullanılabiliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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