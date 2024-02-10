Cezaevinden izinli çıkıp katletmişti: Özlem'in katiline af yok!

Burdur'da, cezaevinden izinli çıkarak, ayrıldığı Özlem Şımarık'ı önce av tüfeğiyle vurup sonra bıçakla katleden T.Y. ile ona yardım eden 6 zanlı tutuklandı.

Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen "kasten yaralama suçundan" hükümlü olduğu belirtilen T.Y., Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, iki çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan T.Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, T.Y.'ye yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

KATİL EŞ VE YARDIM EDENLER TUTUKLANDI

T.Y. ile ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölhisar Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından katil zanlısı T.Y. ile ona yardım eden 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öldürülen Özlem Şımarık'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Denizli'nin Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.