Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Cezaevinden izinli çıkıp katletmişti: Özlem'in katiline af yok!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Cezaevinden izinli çıkıp katletmişti: Özlem&#039;in katiline af yok!
    Burdur, Cinayet, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Burdur'da, cezaevinden izinli çıkarak, ayrıldığı Özlem Şımarık'ı önce av tüfeğiyle vurup sonra bıçakla katleden T.Y. ile ona yardım eden 6 zanlı tutuklandı.

    Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen "kasten yaralama suçundan" hükümlü olduğu belirtilen T.Y., Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, iki çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

    Olay yerinden kaçan T.Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, T.Y.'ye yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    KATİL EŞ VE YARDIM EDENLER TUTUKLANDI

    T.Y.  ile ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölhisar Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından katil zanlısı T.Y. ile ona yardım eden 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öldürülen Özlem Şımarık'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Denizli'nin Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BurdurCinayet
    Haberler > Gündem > Cezaevinden izinli çıkıp katletmişti: Özlem'in katiline af yok!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AYM’den bir skandal daha: PKK’yı övene verilen ceza iptal edildi - GündemAYM’den bir skandal daha: PKK’yı övene verilen ceza iptal edildi444'lü çağrı merkezi tuzağı: Sahte servislerde 'soygun' var! - Gündem444'lü çağrı merkezi tuzağı: Sahte servislerde 'soygun' var!Kandilli ilk verileri paylaştı! Akdeniz'de korkutan deprem - GündemKandilli ilk verileri paylaştı! Akdeniz'de korkutan depremEn büyükleri 14, en küçükleri 12 yaşında: Bir gecede yaptıkları hayrete düşürdü! - GündemBir gecede yaptıkları hayrete düşürdü!Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı - GündemMetrobüs şoförüne metrobüs çarptıİstanbul Adliyesi saldırısında 54 kişiye kelepçe! DHKP/C'li teröristin kardeşi de tutuklandı - GündemDHKP/C'li teröristin kardeşi de listedeAlper Gezeravcı ilk paylaşımını yaptı: Merhaba Dünya, ben geldim - Gündem'Merhaba Dünya, ben geldim'Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri: Vatandaşlar deprem zannetti, ekipler alarma geçti - GündemKaradeniz'de esrarengiz patlama sesleriBu ev, yaşlı ve yalnız Japonlar için açıldı, beş bin kişiye hizmet veriyor - GündemBu ev, yaşlı ve yalnız Japonlar için açıldı, beş bin kişiye hizmet veriyor96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi F Blok davasında itiraf gibi ifade: İnşaat döneminde zeminden su çıkıyordu - Gündem'İnşaat döneminde zeminden su çıkıyordu'
    Sonraki Haber Yükleniyor...