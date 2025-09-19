CHP kurultayına itiraz reddedildi

CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

İlgili Haber AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan istifa etti

DELEGE İTİRAZ ETMİŞTİ

Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Edinilen bilgiye göre, delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU SON NOKTAYI KOYDU

YSK, başvuruyu bugün 15.30'da yapılacak toplantıda görüştü. YSK Başkanı Ahmet Yener itirazın reddedildiğini, kurultayın pazar günü yapılacağını duyurdu.