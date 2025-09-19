Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP kurultayına itiraz reddedildi

CHP kurultayına itiraz reddedildi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti.

CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

DELEGE İTİRAZ ETMİŞTİ

Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Edinilen bilgiye göre, delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU SON NOKTAYI KOYDU

YSK, başvuruyu bugün 15.30'da yapılacak toplantıda görüştü. YSK Başkanı Ahmet Yener itirazın reddedildiğini, kurultayın pazar günü yapılacağını duyurdu.

