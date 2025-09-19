CHP kurultayına itiraz reddedildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yüksek Seçim Kurulu, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti.
CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.
DELEGE İTİRAZ ETMİŞTİ
Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Edinilen bilgiye göre, delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.
YÜKSEK SEÇİM KURULU SON NOKTAYI KOYDU
YSK, başvuruyu bugün 15.30'da yapılacak toplantıda görüştü. YSK Başkanı Ahmet Yener itirazın reddedildiğini, kurultayın pazar günü yapılacağını duyurdu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar