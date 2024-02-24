CHP, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde aday çıkaramayacak

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'den adaylık başvurusunda geç kalan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, Saadet Partisinden aday oldu. Bilgin'in adaylığını inceleyen İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. İlçe Seçim Kurulunun aldığı kararla CHP, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden aday çıkaramayacak.

CHP geçtiğimiz seçimde yüzde 55'in üzerinde oy aldığı parti Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde başkan adayı ve meclis adayı listelerini belirtilen tarihte ve saatte teslim etmediği için 'kriz' çıkmıştı.

CHP'nin başvurusu kabul edilmedi ve yaptıkları itiraz da reddedildi. İtiraz üzerine Saadet Partisi ile görüşmeye başlayan CHP heyeti, seçimlere Saadet Partisi'nin logosu ve çatısı altında girme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Zeki Bilgin'in adaylığını inceleyen İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. İlçe Seçim Kurulunun aldığı kararla CHP, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden aday çıkaramayacak.