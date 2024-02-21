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    • Haberler > Gündem > CHP'ye soğuk duş! Saruhan adayı Zeki Bilgin seçime giremeyecek

    CHP'ye soğuk duş! Saruhan adayı Zeki Bilgin seçime giremeyecek

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP&#039;ye soğuk duş! Saruhan adayı Zeki Bilgin seçime giremeyecek
    Chp, Seçim, Saruhan, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin'in listesini YSK'ye geç teslim ettiği gerekçesiyle seçime giremeyeceği öğrenildi. İtirazları değerlendiren YSK, red kararı verdi

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre 20 Şubat’ta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ise CHP'li Belediye Başkanı ve aynı partiden yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ile meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç teslim edildi.

    Söz konusu adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, geç teslim edildiği için kabul edilmedi. CHP yönetimi ise gecikmeye neden olarak elektrik kesintisi nedeniyle geciktiğini açıkladı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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