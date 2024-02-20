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    • Haberler > Politika > Eski CHP'liden İmamoğlu iddiası: Sosyal medya ekibi Özgür Özel aleyhine paylaşımlar yaptı

    Eski CHP'liden İmamoğlu iddiası: Sosyal medya ekibi Özgür Özel aleyhine paylaşımlar yaptı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Eski CHP&#039;liden İmamoğlu iddiası: Sosyal medya ekibi Özgür Özel aleyhine paylaşımlar yaptı
    CHP, Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. TGRT Haber'e konuşan Canpolat, "İmamoğlu'nun ekibi Özgür Özel aleyhine paylaşımlar yaptı" dedi.

    Yerel seçimlere günler kala CHP'de yaşanan "aday kördüğümü" gündeme oturdu. Yaşanan kriz, adaylık başvurusunun son anlarında çözülse de tartışmalar devam ediyor. CHP Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'nin aday stratejisine ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı. TGRT Haber Gündem Özel programına katılan Canpolat, aynı zamanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

    CHP'nin parti içindeki sorunları iyi yönetemediğini söyleyen Canpolat, İmamoğlu'nun sosyal medya ekibinin Özgür Özel aleyhine paylaşımlar yaptığını söyledi.

    Canpolat şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkenin büyük sıkıntılar içinde geçtiği bir dönemde sol bir parti alternatif olamıyorsa ciddi sorunlar var. Dünyanın her yerinde muhalefet partileri alternatif partilerdir. Ciddi muhalefet olduğu takdirde hem iktidarın yanlış yapması engellenir hem de halkın sorunları aktarılmış olur. İmamoğlu'nun ekibi Özgür Özel aleyhine paylaşımlar yaptı."

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    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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