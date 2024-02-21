Özgür Özel, Meclis'te gazetecilere konuştu: DEM Parti CHP'ye kaybettirmek için uğraşıyor

TBMM'de gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2019 yerel seçimlerine göre seçmen refleksinin değişmediğini düşündüklerini söyledi. Seçimler için endişeli olmadıklarını belirten Özel, diğer partilerle ile iş birliği için gayret gösterdiklerini kaydetti. Özel, DEM Parti’nin ise bu seçimde CHP’ye kazandırmak değil kaybettirmek için uğraştığını iddia etti.

Ferhat Ekinci - ANKARA — DEM Parti’ye sitemde bulunan Özel, 2019 seçimlerinde HDP’nin, hiçbir talebi olmaksızın AK Parti'ye kaybettirmek için çaba gösterdiğini ancak bugün CHP’ye kaybettirmeye çalıştığını öne sürerek, “DEM'in bize kazandırmak değil kaybettirmek adına stratejisi var. Biz diğer partilerle de iş birliği için gayret gösterdik. Şartlar iyi değil gibi görünüyor ama seçmen reflekslerinde bir değişim yok” dedi.

"DEM İLE RESMİ BİR PROTOKOL YOK"

Özgür Özel, CHP ve DEM Parti’nin İstanbul’un bazı ilçelerindeki işbirliğine ilişkin de “’DEM Parti ile anlaştı’ diyorlar. Biz şöyle okuyoruz, bizim oy verebileceğimiz bir aday varsa aday çıkarmıyoruz. Onlar da destekleyebilecekleri bir aday varsa aday çıkarmıyorlar. Sanki protokol sağlanmış gibi gösteriliyor ancak ortada resmi bir protokol yok” diye konuştu.

CHP, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MİTİNGLERE BAŞLIYOR

Özel, önümüzdeki haftadan itibaren açık hava mitinglerine başlayacaklarını aktardı. İstanbul'da da ilçe mitingleri yapacaklarını ifade eden Özel, “Bazı durumlarda konaklama yeri olarak Ankara değil İstanbul'u planlıyoruz. Dönüşte miting yapıp dinlenmeyi sabah da miting yaparak ayrılmayı düşünüyoruz. Mitinglerde risk ve fırsat analizi yapıp, kazanma ihtimaline göre ağırlık vereceğiz. Örneğin Kırıkkale, Kastamonu ve Malatya’da mutlaka miting yapacağız, bu üç ilde fırsat büyük" ifadelerini kullandı.

15 NİSAN’DA RAMALLAH’TA

CHP lideri, 15 Nisan'da Ramallah'a giderek hem Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile hem de ailelerle görüşeceğini söyledi.