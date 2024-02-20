Özgür Özel'in memleketi Manisa'da başvuru krizi: CHP aday çıkaramayacak mı?

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için siyasi partilerin aday listelerini teslim etme süresi bugün sona erdi. CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı ilçesinin mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdari Seçimleri takviminde bir aşama daha geride kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayınladığı seçim takvimine göre; siyasi partilerin yerel seçimler için belirledikleri aday listelerini il ve ilçe seçim kurularına teslim etme süresi bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına verdi.

Son gün olması nedeniyle seçim kurullarında yoğun bir gün yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da ise Saruhanlı ilçesinde CHP'li mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, seçime katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.

ADAYLIK BAŞVURUSU KABUL EDİLMESİ

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu'nun Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesinin YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmediği iddia edildi. CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu.

Manisa Olay Gazetesi'ne konuşan Zeki Bilgin, “Listeyi zamanında götürdük. Ancak elektrik kesintisi yaşandı. Liste sisteme 17.08’de girildi ancak sistem kabul etmedi. Biz de elektrik dağıtım şirketinden kesintiye ilişkin yazı istedik. Listenin kabul edilip edilmediği yarın belli olacak” dedi.

İtiraz süreci devam ederken elektrik kes,ntisi olduğuna dair Gediz A.Ş.'den belge istendiği, ancak kurumun kapalı olması nedeniyle son kararın yarın saat 10.00'da verileceği öğrenildi.