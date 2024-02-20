CHP'de bir kriz daha! Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

Geçen seçim CHP'nin Kocaeli'de tek kazandığı ilçe olan İzmit'te kriz çıktı. Mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile yaşadığı belediye meclis üyeleri listesi tartışması sonrası adaylıktan çekildi.

Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile belediye meclis üyeleri listesi konusunda tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Hürriyet'in rest çektiği öğrenildi.

TALEBİ KARŞILANMADI

Hürriyet'in meclis üye listesine kendi istediği isimlerin yazılmasını ve Ercan’ın da görevden alınmasını talep ettiği ancak talebi karşılanmadığı belirtildi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Yaşanan tartışma sonrası Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması nedeniyle adaylıktan çekildi.

HAKAN TANTA SESLERİ

Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmi evrağı CHP İzmit İlçe Başkanlığı'na gönderdi. Hürriyet'in yerine ön seçimde sandıktan ikinci olarak çıkan Hakan Tanta’nın aday gösterilebileceği konuşuluyor.