CHP'nin hamlesi DEM Parti'ye İzmir'de aday çıkarttırdı

CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermemesi sonrası DEM Parti'de İzmir'de aday çıkarma olasılığı konuşulmaya başlanmıştı. İddialar bugün netlik kazandı. DEM Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak Akın Birdal gösterildi.

CHP'nin İzmir'de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aday göstermemesi sadece CHP'de değil, DEM Parti'de de dengeleri değiştirdi. Kulislere CHP'nin Soyer yerine Cemil Tugay'ı aday göstermesiyle DEM Parti'nin aday çıkarmama kararını yeniden gözden geçirdiği yansıdı.

Bugün ise DEM Parti, İzmir'de aday çıkararak kulislerdeki bilgileri doğrulamış oldu. DEM Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Akın Birdal'ı gösterdi.

Öte yandan DEM Parti, Balıkesir ve Muğla büyükşehir belediye başkan adayları da belli oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Rauf Kocaman, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ise Yusuf Uludağ gösterildi.

KULİSLERDE NE KONUŞULMUŞTU?

CHP'nin Soyer'i aday göstermemesinin DEM Parti'nin yerel seçim politikasını tekrar gözden geçirmesine neden olduğu belirtiliyordu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan bir DEM Partili yetkili, "İzmir'de aday çıkarmayı tartışmıyorduk. Tugay'a bir tepkimiz olmamakla beraber örgütümüzde Soyer'in gösterilmemesine eleştiriler var" demişti.