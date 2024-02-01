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    • CHP'nin 'Tunç Soyer' adımı DEM Parti'yi harekete geçirdi: İzmir'de aday çıkarabilirler

    CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i gösterilmemesinin DEM Parti'nin yerel seçim politikasını tekrar gözden geçirmesine neden olduğu belirtiliyor. İzmir'de aday çıkarmama kararı alan DEM Parti'nin İzmir'de aday göstermesi artık olasılık dahilinde.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;nin &#039;Tunç Soyer&#039; adımı DEM Parti&#039;yi harekete geçirdi: İzmir&#039;de aday çıkarabilirler
    Dem Parti, Yerel Seçim, İzmir, Chp, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçim maratonu hızla devam ediyor. Siyasi partiler genelinde yerel seçim adımları halen vaatlerden çok adaylar üzerinden ilerliyor. Siyaset arenasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in nabzı tutulurken partiler yerel seçim politikalarında birbirlerinin kararlarına göre hamle yapıyor.

    Bu hamlelerden biri de İzmir için DEM Parti'den gelecek gibi. CHP'nin mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'i aday göstermeyip Cemil Tugay'ı aday göstermesi sonrası hareketlenen kulislerde konuşulanların kentlerin kaderinde ne kadar etkili olacağı 31 Mart akşamı belli olacak. Fakat CHP'nin Soyer'i aday göstermemesinin DEM Parti'nin yerel seçim politikasını tekrar gözden geçirmesine neden olduğu belirtiliyor.

    DEM PARTİ, İZMİR KARARINI DEĞİŞTİREBİLİR

    Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında DEM Parti'nin İzmir adımlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Saymaz, DEM Parti'nin Ankara'da Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ı; Antalya'da Kemal Bülbül'ü ve Bolu'da ise Veli Saçılık'ı aday gösterdiğini hatırlattı.

    Öte yandan İzmir için ise yeni bir senaryo söz konusu. İzmir'de aday göstermeme kararı alan DEM Parti, Soyer'in aday gösterilmemesi sonrası kararını değiştirebilir.

    'ÖRGÜTÜMÜZDE SOYER'İN GÖSTERİLMEMESİNE ELEŞTİRİLER VAR'

    Saymaz'a konuşan bir DEM Partili yetkili, "İzmir'de aday çıkarmayı tartışmıyorduk. Tugay'a bir tepkimiz olmamakla beraber örgütümüzde Soyer'in gösterilmemesine eleştiriler var" dedi.

    Adana, Balıkesir ve Bursa'da DEM Parti'nin seçime girme kararı aldığı belirtilen yazıda, DEM Parti'nin yalnızca Mersin'de CHP'nin adayı Vahap Seçer'i destekleyeceği ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dem PartiYerel SeçimİzmirChp
    Haberler > Politika > CHP'nin 'Tunç Soyer' adımı DEM Parti'yi harekete geçirdi: İzmir'de aday çıkarabilirler
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