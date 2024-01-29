MetroPOLL'den İstanbul için 4 adaylı yerel seçim anketi: DEM Parti aday çıkarsa da anketler değişmiyor

MetroPOLL, İstanbul için ilk kez 4 adaylı anket yaptı. DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda da İstanbul için sonuç değişmiyor. Anket sonuçlarına göre, İmamoğlu yüzde 41.6; Murat Kurum ise yüzde 38 bandında seyrediyor.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim için siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken İstanbul'un ana gündemi adaylar üzerinden şekilleniyor. CHP, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile devam derken; AK Parti rotayı kentsel dönüşüm çalışmaları üzerinden belirleyerek eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u aday gösterdi.

İYİ Parti İBB adaylığına Buğra Kavuncu ile hazırlanırken; Saadet Partisi de Birol Aydın ismini duyurdu. İstanbul'un aday kulislerinde ise DEM Parti'den aday olacağı iddia edilen Başak Demirtaş var. Siyasiler ve anket şirketleri olası Başak Demirtaş adaylığında dengelerin nasıl değişeceği yönünde çeşitli görüşler beyan ediyor.

İLK 4 ADAYLI ANKET

Bunlardan sonuncusu ise MetroPOLL Araştırma'dan geldi. İstanbul için ilk kez 4 adaylı bir anket hazırlayan şirket, sonuçları paylaştı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısında yer verdiği ankete göre, kamuoyuna "Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İmamoğlu yüzde 41.6, Murat Kurum yüzde 38, DEM Parti adayı yüzde 5.6 ve İYİ Parti adayı yüzde 2.9 aldı. Yüzde 11.9’u 'Fikrim yok' dedi.

İyi Partililerin yüzde 63.8’i İmamoğlu’na, yüzde 24.1’i kendi adayına oy vereceğini söyledi. DEM Partililerin ise yüzde 61.7’si kendi adayına, yüzde 34.8’i İmamoğlu’na oy veriyor.

DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda da İmamoğlu, önde görünüyor.