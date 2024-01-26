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    • Yunan basınından dikkat çeken 'Başak Demirtaş' yorumu: İmamoğlu'nu 'tehdit' ediyor

    DEM Parti’nin İmamoğlu’na destek vermek için Esenyurt ve Adalar’ın yanı sıra 6 ildeki bazı ilçelerde ortak aday çıkarmayı istediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Yunan basınından Ethnos, Başak Demirtaş'ın İBB Başkanlığı'na olası adaylığının, İmamoğlu için yenilgi anlamına gelebileceğini belirtti.

    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Yunan basınından dikkat çeken &#039;Başak Demirtaş&#039; yorumu: İmamoğlu&#039;nu &#039;tehdit&#039; ediyor

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada DEM Parti'nin de uygun görmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmak istediğini açıklamıştı.

    Konuyla ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "DEM Parti'nin karar vereceği bir konu." diyerek, konuyla ilgili yorum yapamayacağını belirtmişti.

    Yunan basınından dikkat çeken 'Başak Demirtaş' yorumu: İmamoğlu'nu 'tehdit' ediyor

    "İMAMOĞLU'NU 'TEHDİT' EDİYOR"

    Konuyla ilgili Yunan basınından da dikkat çeken bir haber yayımlandı.

    Yunan basınından Ethnos, Başak Demirtaş'ın İBB Başkanlığı'na olası adaylığının, İmamoğlu için yenilgi anlamına gelebileceğini belirtti.

    Ethnos'un "Başak Demirtaş: İmamoğlu'nu 'tehdit eden' kadın" başlıklı haberinde, 31 Mart belediye seçimlerinin beklenenden erken hızlandığına dikkat çekildi.

    Başak Demirtaş için 'karizmatik' yorumunda bulunan Ethnos, "İstanbul'dan aday olarak gösterilirse, sol kesimin ve Kürt kökenli seçmenlerin oyunu alabilir. Fakat bu, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesine mal olabilir." ifadelerine yer verdi.

    Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Yunan basınından dikkat çeken 'Başak Demirtaş' yorumu: İmamoğlu'nu 'tehdit' ediyor
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