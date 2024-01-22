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    "Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" diye sorulan ankete Zafer Partisi'nin adayı damga vurdu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ORC Araştırma İstanbul seçimlerine ilişkin son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette en çok dikkat çeken detay Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun yüzde 3,5 oy alması oldu.

    &quot;Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?&quot; diye sorulan ankete Zafer Partisi&#039;nin adayı damga vurdu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye yerel seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Son anket ise ORC Araştırma'dan geldi.


    KURUM VE İMAMOĞLU ARASINDA KIRAN KIRANA YARIŞ

    15 - 18 Ocak tarihleri arasında yapılan ankette "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 38,9 "İmamoğlu" derken, yüzde 37,2'si "Murat Kurum" cevabını verdi.

    ANKETTE DİKKAT ÇEKEN DETAY 

    Ankette en çok dikkat çeken detay ise Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun aldığı oy oranı oldu. Karamahmutoğlu'nun yüzde 3,5 oy aldığı görüldü. 

    İşte o anket: 

    "Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" diye sorulan ankete Zafer Partisi'nin adayı damga vurdu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumEkrem İmamoğlu
    Haberler > Gündem > "Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" diye sorulan ankete Zafer Partisi'nin adayı damga vurdu
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