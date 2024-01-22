"Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" diye sorulan ankete Zafer Partisi'nin adayı damga vurdu

22 Ocak 2024 16:27 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 16:37

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Son anket ise ORC Araştırma'dan geldi.



KURUM VE İMAMOĞLU ARASINDA KIRAN KIRANA YARIŞ

15 - 18 Ocak tarihleri arasında yapılan ankette "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 38,9 "İmamoğlu" derken, yüzde 37,2'si "Murat Kurum" cevabını verdi.

ANKETTE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ankette en çok dikkat çeken detay ise Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun aldığı oy oranı oldu. Karamahmutoğlu'nun yüzde 3,5 oy aldığı görüldü.

İşte o anket: