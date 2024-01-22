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"Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" diye sorulan ankete Zafer Partisi'nin adayı damga vurdu
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Mesut Şahin
ORC Araştırma İstanbul seçimlerine ilişkin son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette en çok dikkat çeken detay Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun yüzde 3,5 oy alması oldu.
Türkiye yerel seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Son anket ise ORC Araştırma'dan geldi.
KURUM VE İMAMOĞLU ARASINDA KIRAN KIRANA YARIŞ
15 - 18 Ocak tarihleri arasında yapılan ankette "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 38,9 "İmamoğlu" derken, yüzde 37,2'si "Murat Kurum" cevabını verdi.
ANKETTE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Ankette en çok dikkat çeken detay ise Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun aldığı oy oranı oldu. Karamahmutoğlu'nun yüzde 3,5 oy aldığı görüldü.
İşte o anket:
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi