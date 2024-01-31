Başak Demirtaş İBB adayı mı değil mi? DEM Parti'den yeni açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına ilişkin DEM Parti'den yeni açıklama geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, "Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 59 gün kaldı. Seçim takvimi adım adım işlerken siyasi partiler de aday mesaisine devam ediyor. DEM Parti'de İstanbul için kulisleri hareketlendiren 'Başak Demirtaş' muamması devam ediyor.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday olup olmadığına dair DEM Parti'den yeni açıklama geldi.

'EN GÜÇLÜ ADAYLARIMIZDAN BİRİ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık açıklamasının parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyledi.



DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Koçyiğit, "Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir. Mayıs kampanyamızı da birlikte yürüttüğümüz yol arkadaşımızdır" değerlendirmesini yaptı.

Koçyiğit, aday çıkartacakları illere ilişkin komisyonun çalışmalara devam ettiğini, 3 Şubat'ta Merkez Yürütme Kurulunun toplantısının ardından en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracaklarını söyledi.