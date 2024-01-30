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    • DEM Parti duyurdu: Başak Demirtaş, İstanbul adaylığı için başvurdu

    İstanbul'dan DEM Parti'nin adayı olup olmayacağı merak konusu olan Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusunda bulunduğu öğrenildi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    DEM Parti duyurdu: Başak Demirtaş, İstanbul adaylığı için başvurdu
    İBB, Başak Demirtaş, DEM Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim için siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken İstanbul'un ana gündemi adaylar üzerinden şekilleniyor. CHP, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile devam derken; AK Parti rotayı kentsel dönüşüm çalışmaları üzerinden belirleyerek eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u aday gösterdi.

    İYİ Parti İBB adaylığına Buğra Kavuncu ile hazırlanırken; Saadet Partisi de Birol Aydın ismini duyurdu. İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız ise bağımsız aday olarak pusulada yer alacak. İstanbul'un aday kulislerinde ise DEM Parti'den aday olacağı iddia edilen Başak Demirtaş var.

    BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN ADAYLIK BAŞVURUSU

    DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Başak Demirtaş'ın adaylık iddialarına ilişkin son gelişmeleri aktardı. 

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 'parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabileceği' yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" diye konuştu.

    Temelli'nin açıklamasıyal Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığı için başvurduğu öğrenilmiş oldu.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İBBBaşak DemirtaşDEM Parti
    Haberler > Politika > DEM Parti duyurdu: Başak Demirtaş, İstanbul adaylığı için başvurdu
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