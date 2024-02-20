CHP'liler birbirine girdi! Liste tartışmasında yumruk yumruğa kavga

Artvin'in Hopa ilçesinde, CHP'liler arasında il meclis üyesi adayları listesi tartışmaya neden oldu. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşananları kınayan CHP'nin Hopa adayı Utku Cihan, "Yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesi adaylarına saldırdılar. Bu saldırı organize" dedi.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Seçimleri için 39 gün sonra sandığa gidecek. Yerel seçim çalışmaları tam hız devam ederken, Artvin'in Hopa ilçesinde CHP'liler birbirine girdi.

İddiaya göre CHP'nin İl Genel Meclisi üyeliği listesine bir grup partili itiraz etti. İtiraz sonrası çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan olayda yumruklar konuştu. Polis ve çevredekiler araya girerek gerginliği önledi.

'KİMSENİN BİZİ PROVOKE ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, partisinin ilçe örgütü, il genel meclisi üye ve adaylarına sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, yaşananları kınadı.

Cihan, “Hopa’da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımıza yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa’da barış içerisinde, kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz" diyerek şöyle devam etti:

"Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa için iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bundan sonra Hopa'da bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. İlgili kişilerle ilgili hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız. Bunun görüntü kayıtları elimizde.

CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan

'ORGANİZE SALDIRI'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yönetim kurulu üyelerine hem meclis üyesi adaylarına bugün burada bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı organizedir. Telefonla insanlar çağırılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreci huzurla hep birlikte yürüteceğiz. Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz."