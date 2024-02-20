Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Politika > CHP'liler birbirine girdi! Liste tartışmasında yumruk yumruğa kavga

    CHP'liler birbirine girdi! Liste tartışmasında yumruk yumruğa kavga

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Artvin, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Artvin'in Hopa ilçesinde, CHP'liler arasında il meclis üyesi adayları listesi tartışmaya neden oldu. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşananları kınayan CHP'nin Hopa adayı Utku Cihan, "Yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesi adaylarına saldırdılar. Bu saldırı organize" dedi.

    Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Seçimleri için 39 gün sonra sandığa gidecek. Yerel seçim çalışmaları tam hız devam ederken, Artvin'in Hopa ilçesinde CHP'liler birbirine girdi. 

    İddiaya göre CHP'nin İl Genel Meclisi üyeliği listesine bir grup partili itiraz etti. İtiraz sonrası çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan olayda yumruklar konuştu. Polis ve çevredekiler araya girerek gerginliği önledi.

    'KİMSENİN BİZİ PROVOKE ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

    CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, partisinin ilçe örgütü, il genel meclisi üye ve adaylarına sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, yaşananları kınadı.

    Cihan, “Hopa’da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımıza yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa’da barış içerisinde, kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz" diyerek şöyle devam etti:

    "Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa için iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bundan sonra Hopa'da bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. İlgili kişilerle ilgili hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız. Bunun görüntü kayıtları elimizde.

    CHP'liler birbirine girdi! Liste tartışmasında yumruk yumruğa kavga

    CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan

    'ORGANİZE SALDIRI'

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yönetim kurulu üyelerine hem meclis üyesi adaylarına bugün burada bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı organizedir. Telefonla insanlar çağırılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreci huzurla hep birlikte yürüteceğiz. Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul'da Kurum mu İmamoğlu mu önde? Masasındaki son anketi açıkladı - Politikaİstanbul'da Kurum mu İmamoğlu mu önde?Lütfü Savaş adaylığının kesinleşmesinin ardından konuştu: "Kılıçdaroğlu'nu destekledim diye cezalandırmazlar" - Politika"Anketlere güvendik adaylığım kararlaştı"ABB adayı Turgut Altınok: Hiç mesai yapmayan çalışanların maaşları 26 bin lirayı bulacak - Politika'Hiç mesai yapmayanların maaşları 26 bin lirayı bulacak'İl Seçim Kurulu'ndan açıklama: DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor - PolitikaDEM Parti İstanbul'da seçime giriyorYeniden Refah Partili Suat Pamukçu, 'oy hesabı yapıldı' diyerek istifa etti - PolitikaYeniden Refah Partisi'nde kritik istifaArnavutluk Başbakanı, Ankara'da! Erdoğan, Edi Rama'yı törenle karşıladı - PolitikaErdoğan'dan Edi Rama'ya törenle karşılamaSiyasi partilerin aday listeleri için verilen süre bitti - PolitikaSiyasi partilerin aday listeleri için verilen süre bitti
    Sonraki Haber Yükleniyor...