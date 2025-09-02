CHP ve İYİ Parti'den Bakan Kurum'a teşekkür: Çok doğru ve faydalı hizmetler yapılıyor

HABER MERKEZİ - Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde Hatay’da yerel yöneticilerle deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda söz alan İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Kurum’a kentteki çalışmaları için teşekkür ederek “Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Zatıalinizin de zaman zaman bürokrasiyi azaltmak adına bu hizmetlerde risk aldığınızı da biliyoruz” dedi.

Aynı toplantıda konuşan CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de Bakan Kurum’a teşekkür etti. Özgün “Sayın Bakan’ım emeklerinize sağlık, hakikaten yüzbinlerce konut yapılıyor. Ayrıca tarihî Antakya bölgesi Uzun Çarşı çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık” ifadelerini kullandı. Başkan Özgün, toplantıda yeni yerleşim alanları için çöp konteyneri talep etti. Bakan Kurum da bakanlık yetkililerini yönlendirerek talebin valilik tarafından incelenerek gereğinin yapılması için talimat verdi.