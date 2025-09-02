Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP ve İYİ Parti'den Bakan Kurum'a teşekkür: Çok doğru ve faydalı hizmetler yapılıyor

CHP ve İYİ Parti'den Bakan Kurum'a teşekkür: Çok doğru ve faydalı hizmetler yapılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP ve İYİ Parti&#039;den Bakan Kurum&#039;a teşekkür: Çok doğru ve faydalı hizmetler yapılıyor
CHP, İYİ Parti, Murat Kurum, Hatay, Deprem, İnşaat, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay’da devam eden inşa çalışmaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

HABER MERKEZİ - Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde Hatay’da yerel yöneticilerle deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda söz alan İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Kurum’a kentteki çalışmaları için teşekkür ederek “Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Zatıalinizin de zaman zaman bürokrasiyi azaltmak adına bu hizmetlerde risk aldığınızı da biliyoruz” dedi. 

Aynı toplantıda konuşan CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de Bakan Kurum’a teşekkür etti. Özgün “Sayın Bakan’ım emeklerinize sağlık, hakikaten yüzbinlerce konut yapılıyor. Ayrıca tarihî Antakya bölgesi Uzun Çarşı çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık” ifadelerini kullandı. Başkan Özgün, toplantıda yeni yerleşim alanları için çöp konteyneri talep etti. Bakan Kurum da bakanlık yetkililerini yönlendirerek talebin valilik tarafından incelenerek gereğinin yapılması için talimat verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Balıkçılar Özel’i yalanladı! "Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ölüyor" demişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkçılar Özel’i yalanladı! "Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ölüyor" demişti - Gündem"Balıklar ölüyor" demişti... Balıkçılar yalanladı!Gizli telefon görüşmeleri ile CHP yeniden gündemde! Delege savaşları - GündemGizli telefon görüşmeleri ile CHP yeniden gündemde!Kastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti! Damatların dansı düğüne damga vurdu - GündemKastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti!Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine molotoflu saldırı! - GündemBelediye başkanının evine molotoflu saldırı!"3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek" iddiası! DMM'den açıklama geldi  - Gündem"3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek" iddiasına yalanlamaİstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilere ulaşım müjdesi! İBB kararı iptal edildi - Gündem30 yaş üstü öğrencilere ulaşım müjdesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...