CHP'de Olağanüstü Kurultay kararı! Tarih belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi, tüzük değişikliği gündemiyle 6-9 Eylül tarihlerinde Olağanüstü Kurultay yapma kararı aldı.

CHP Olağanüstü Kurultay'a gidiyor. Genel Başkan Özgür Özel, partisinin genel merkezinde tüzük kurultayı gündemiyle Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda dikkat çeken kararlar alındı.

SİVAS KONGRESİ'NİN YILDÖNÜMÜNDE!

Edinilen bilgiye göre; toplantıda oy birliğiyle tüzük değişikliği yapılması ve partinin seçim beyannamesi de olacak yeni programının çalışılması için Olağanüstü Tüzük Kurultayı kararı alındı.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı partinin kuruluşu kabul ettiği Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak.

TARİHLER BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde, tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile alınan Olağanüstü Kurultay kararı 6-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak.