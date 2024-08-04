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Özgür Özel, Kadın Kolları Kurultayı'nda atılan sloganı duyunca çılgına döndü: Erkeklere burayı provoke ettirmem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda konuşurken "İşimizi geri istiyoruz" sloganı atan şahıslara sinirlendi. Özel görevlilerden slogan atanları dışarı çıkartmasını istedi. Özel, "Ben sizi her ortamda dinliyorum, kapının önünde yine dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı, buraya bırakacaksınız, erkeklere burayı provoke ettirmem." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Özel, Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarıldığı öne sürülen işçilerin "İşimizi geri istiyoruz" sloganlarını duyunca sinirlendi.

SALONDAN KOVDURDU

Özel, "Arkadaşlar, Kadın Kolları Kongresi'ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum, lütfen, lütfen. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için toplanmış CHP Kadın Örgütü varken, onların sesine başka bir ses karıştırmam, doğru değil bu. Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi'nin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın, güvenlik arkadaşlar.
Çok rica edeceğim arkadaşlar, doğru değil bu yapılan." dedi.

Özgür Özel atılan sloganı duyunca çılgına döndü - 1. Resim

Medyascope

"BURAYI PROVOKE ETTİRMEM"

Dışarıda işçileri dinleyebileceğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Ben sizi her ortamda dinliyorum, kapının önünde yine dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı, buraya bırakacaksınız, erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde çıkar bana söylersiniz. Alın erkek arkadaşları dışarıya. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz provoke etmek için?"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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