CHP’li büyükşehir belediyelerinin yangın filoları nerede?

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük yazdı...

Ülkemizde birkaç haftadır ağır yangınlar var. İzmir, Muğla, Aydın vb. illerde büyük yangınlar çıktı. Ülke genelinde 247 yangın oldu. Bunların tamamına yakını kontrol altına alındı. Türkiye bu konuda gerçekten çok başarılı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 24 saat olay yerinde. Alnının akıyla bu işten çıktı. Devletin tüm imkânları seferber edildi.

Fakat burada sormak istediğim başka konular var. Bu ülkeye henüz çaktığı bir çivi görmediğimiz CHP nerede? Büyükşehir belediyelerinin önemli bir kısmı CHP’de. Üstelik Aydın, Muğla, İzmir gibi iller 25 yıldır aynı partide. Arada isimler değişse de partisi aynı.

Kanun gereği büyükşehirlerde çıkan orman yangınlarını söndürmekte birinci sorumlu onlar. Şayet büyükşehirler yetersiz olursa bakanlık müdahale eder. Kaç yıldır yangınlar çıkıyor ama ortalarda CHP’li belediyeler yok!..