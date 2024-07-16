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CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kaynakları festivale akıttıktan sonra vatandaştan tanker istemesi gündem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP&#039;li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli&#039;nin kaynakları festivale akıttıktan sonra vatandaştan tanker istemesi gündem oldu
Izmir, Orman Yangını, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'deki yangınlarda can kayıplarının yaşanması gözleri belediyelere çevirdi. 15 milyon TL harcayarak festival ihalesi yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin halktan su tankeri istemesi büyük tepkiye neden oldu.

İzmir Çeşme'deki Deliklikoy mevkiinde çıkan orman yangını Türkiye'yi yasa boğdu. Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bölgedeki belediyelerin yangınlara karşı hazırlıkları merak edilirken, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin halktan su tankeri istemesi gündem oldu.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kaynakları festivale akıttıktan sonra vatandaştan tanker istemesi gündem oldu - 1. Resim

YANGINLARA KARŞI HİÇBİR ÖNLEM YOK

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin çevre bölgelerdeki yangınlardan sonra yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarını üstüne çekti. Belediyesinin yangınlara karşı hazırlıksız olduğu ortaya çıktı.

Belediye kaynaklarını bölgesinin gerçeklerine göre harcamak yerine festival ihalesine 15 milyon TL harcaması gözlerin üzerinde olmasına neden oldu.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kaynakları festivale akıttıktan sonra vatandaştan tanker istemesi gündem oldu - 2. Resim

FESTİVALE 15 MİLYON VERDİ, SU TANKERİ İÇİN HALTAN YARDIM İSTEDİ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Alaçatı Port'ta çıkan yangın için su tankeri çağrısında bulunması dikkat çekti.

Alaçatı'da düzenlenen Ot Festivali'ne 15 milyon TL harcayan Lal Denizli'nin yönettiği belediyede 150 bin TL'lik su tankerinin olmamasına büyük tepki geldi.

"Alaçatı Port bölgesinde çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız. Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz. Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yardımlarınızla bu zorluğu birlikte aşacağımıza inanıyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim."

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kaynakları festivale akıttıktan sonra vatandaştan tanker istemesi gündem oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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