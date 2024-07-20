Çocuklar üzerindeki kirli oyun ifşa oldu: Deprem bölgesinde PKK ve LGBT işbirliği

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Katırcıoğlu, PKK terör örgütü ve LGBT akımını savunan iki derneğin deprem bölgesinde çocuklara yönelik istismar girişimlerinin tespit edildiğini aktardı. Bakanlığın konuyla ilgili gerekli adımları attığını açıklayan Katırcıoğlu, "Hukuki süreçler başladı. Şimdi bu yapılar tabii nerede bir kaos var, nerede bir kargaşa var, bu yapılar bu alanları suistimal etmek istiyor, biliyoruz. Bu anlamda çok ciddi tedbirler alıyoruz" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu komisyon tarafından hazırlanan "6 Şubat 2023 Tarihli Depremlerden Etkilenen Çocukların Durumu ve Çocuklara Yönelik Yürütülen Çalışmaların Değerlendirilmesi" raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deprem bölgelerinde PKK ve LGBT derneklerine vurgu yapan Katırcıoğlu şunları söyledi:

Sivil toplum örgütü görünümü altında olan bazı illegal yapıların bu kaos ortamındaki yaralı çocuklarımıza, gençlerimize yönelik bazı girişimlerinin olduğunu fark ettik.

"İSTİSMAR GİRİŞİMLERİ VAR"

Bunu da zaten hem sahada gördük hem de bize valiliklerin verdiği bilgilerde de vardı. İki türlü olmuş, gerçekten bilinen, akredite olmuş, tanımış, sivil toplum örgütlerinin içine gönüllü olarak sızan PKK terör örgütü ve LGBT gibi kötücül unsurları savunan ve gönüllü adı altında giren kişilerle birlikte oradaki çocuklara ve gençlere yönelik o ortamı suistimal etmeye, istismar etmeye yönelik girişimlerin olduğunu gördük.

Aynı zamanda çocuk LGBT'sini savunan, bunun için mücadele verdiğini açık beyan eden sivil toplum örgütlerinin de orada çalışmak istediğini, çocuklarımıza yönelik programlar yapmak istediğini bize söylemişlerdi.

"DEM PARTİ BU DERNEKLERİ SAVUNUYOR"

DEM Parti'nin bu dernekleri savunduğunu ve derneklerin faaliyet göstermesine izin verilmediğine dair şikayette bulunduğunu anlatan Katırcıoğlu, "Biz de sorduk hangi STK'ler olduğunu. İlki Roza, bebek katilinin serbest kalmasını savunan LGBT akımını destekleyen bir sivil toplum örgütü.

DERNEĞİN İSMİNİ VERDİ!

Böyle bir sivil toplum örgütünün çocuklara yönelik orada olmasının büyük bir tehlike ve tehdit olduğunu ifade ettik. Diğeri de Rengarenk Umutlar Derneği. Direkt sayfasında zaten açık var. Tabii İçişleri Bakanlığımız bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Bu sivil toplum örgütleri için gerekli süreçleri, hukuki süreçleri başlattı. Şimdi bu yapılar tabii nerede bir kaos var, nerede bir kargaşa var, bu yapılar bu alanları suistimal etmek istiyor, biliyoruz. Bu anlamda da devletimiz, İçişleri Bakanlığımız, valiliklerimiz çok ciddi tedbirler alıyor." diye konuştu.

Katırcıoğlu, bazı çok küçük sivil toplum örgütlerinin de kendilerini büyük işler yapmış gibi gösterip reklam yaptıklarını söyledi.

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Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir an önce insanların rutinlerine dönmesi lazım. O da nedir? Kalıcı konutlara, TOKİ evlerine girmeleri lazım. Bu konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Cumhurbaşkanı'mız tarihlerini verdi. Hızlıca bunları yerine getiriyor. Evlerine döndüklerinde içindeki okullarıyla, sosyal donatılarıyla birlikte normal rutinlerine dönecekler ama tekrar altını çiziyorum, hem eğitimlerin aksamaması yönündeki bu sürecin devam etmesi hem de psikososyal desteklere büyük ihtiyaç var. Onların sürekliliği gerekiyor. Yani biraz yaptık 1-2 sene sonrasında bırakmamak gerekiyor. Uzun süre buna devam etmek gerekiyor.