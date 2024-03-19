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Çocukların kuru sıkı tabanca ile oyunu hastanede son buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çocukların kuru sıkı tabanca ile oyunu hastanede son buldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'de oynadıkları kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan 2 çocuk hastanelik oldu.

Olay Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta yaşandı. 16 yaşındaki C.A. ve arkadaşı 16 yaşındaki O.D.  bahçede kurusıkı tabanca ile oynarken silah ateş aldı. İki çocuk da elinden yaralandı. Aileler durumu hemen yetkililere haber verdi.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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