Çorum'da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2024 04:56 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 05:10 - Güncelleme:

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Çorum’da iki aile arasında çıkan alacak-verecek kavgası savaş filmlerini aratmadı. Taraflar birbirine sopalarla dalarken olayda çok sayıda kişi yaralandı. Kavga hastaneye de taştı, o anlara kameralara da yansıdı.