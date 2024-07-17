Çorum'da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorum’da iki aile arasında çıkan alacak-verecek kavgası savaş filmlerini aratmadı. Taraflar birbirine sopalarla dalarken olayda çok sayıda kişi yaralandı. Kavga hastaneye de taştı, o anlara kameralara da yansıdı.
Olay, Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi'nde yaşandı. Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTILAR
Hastane bahçesinde her iki tarafın yakınları arasında çıkan arbedeye polis ekipleri, hastane güvenliği ve sağlık görevlileri müdahale etti. Polisler ve sağlık görevlileri tarafları sakinleştirirken Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı