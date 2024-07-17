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Çorum'da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çorum&#039;da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’da iki aile arasında çıkan alacak-verecek kavgası savaş filmlerini aratmadı. Taraflar birbirine sopalarla dalarken olayda çok sayıda kişi yaralandı. Kavga hastaneye de taştı, o anlara kameralara da yansıdı.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi'nde yaşandı.  Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çorum'da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var - 1. Resim

Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. yaralandı.

Çorum'da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var - 2. Resim

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var - 3. Resim

HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTILAR

Hastane bahçesinde her iki tarafın yakınları arasında çıkan arbedeye polis ekipleri, hastane güvenliği ve sağlık görevlileri müdahale etti. Polisler ve sağlık görevlileri tarafları sakinleştirirken Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı.

Çorum'da sıcak saatler! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var - 4. Resim

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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