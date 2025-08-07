Cumartesi gününe dikkat! Eyyam-ı Bahur geliyor, bir kentimiz 55 derece ile kavrulacak

Temmuz ayı ortalarında Basra ve Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla aşırı sıcakların yaşandığı Türkiye'de, meteoroloji verilerine göre bu kez de hafta sonu Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un etkisine girmesi bekleniyor. Yurdun en sıcak illerinden biri olan Adana'da şu an 34 derece olan sıcaklığın meteorolojinin verilerine göre cumartesi günü 43 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 50-55 DERECEYE ÇIKACAK

Sıcaklıkla birlikte nemin de yükselmesiyle hissedilen sıcaklığın ise 50-55 derece olacağı değerlendiriliyor. Sıcaklığın pazar günü 43 derece olacağı, hafta içi ise 39-38 derece civarında seyredeceği belirtildi.

SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Meteoroloji verilerine göre aşırı sıcakların 20 Ağustos'a kadar devam edeceği, kentte tüm zamanların sıcaklık rekoru kırılabileceği değerlendiriliyor. Bazı verilere göre cumartesi günü hava sıcaklığının 46 derece olabileceği yönünde olurken, 1929 yılından bu yana ağustos ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 45.7 derece olduğu öğrenildi.