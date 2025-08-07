Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumartesi gününe dikkat! Eyyam-ı Bahur geliyor, bir kentimiz 55 derece ile kavrulacak

Cumartesi gününe dikkat! Eyyam-ı Bahur geliyor, bir kentimiz 55 derece ile kavrulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumartesi gününe dikkat! Eyyam-ı Bahur geliyor, bir kentimiz 55 derece ile kavrulacak
Hava Durumu, Adana, Eyyam-ı Bahur, Rekor, Sıcaklık, Afrika, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, hafta sonundan itibaren Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un etkisine girecek. Yurdun en sıcak illeri arasında yer alan Adana'da sıcaklık 9 derece birden artacak. Cumartesi günü kentte sıcaklık rekoru beklenirken, hissedilen sıcaklığın ise 50-55 derece olacağı değerlendiriliyor.

Temmuz ayı ortalarında Basra ve Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla aşırı sıcakların yaşandığı Türkiye'de, meteoroloji verilerine göre bu kez de hafta sonu Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un etkisine girmesi bekleniyor. Yurdun en sıcak illerinden biri olan Adana'da şu an 34 derece olan sıcaklığın meteorolojinin verilerine göre cumartesi günü 43 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

Cumartesi gününe dikkat! Eyyam-ı Bahur geliyor, bir kentimiz 55 derece ile kavrulacak - 1. Resim

HİSSEDİLEN SICAKLIK 50-55 DERECEYE ÇIKACAK

Sıcaklıkla birlikte nemin de yükselmesiyle hissedilen sıcaklığın ise 50-55 derece olacağı değerlendiriliyor. Sıcaklığın pazar günü 43 derece olacağı, hafta içi ise 39-38 derece civarında seyredeceği belirtildi.

Cumartesi gününe dikkat! Eyyam-ı Bahur geliyor, bir kentimiz 55 derece ile kavrulacak - 2. Resim

SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR 

Meteoroloji verilerine göre aşırı sıcakların 20 Ağustos'a kadar devam edeceği, kentte tüm zamanların sıcaklık rekoru kırılabileceği değerlendiriliyor. Bazı verilere göre cumartesi günü hava sıcaklığının 46 derece olabileceği yönünde olurken, 1929 yılından bu yana ağustos ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 45.7 derece olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yüzde 100 zam: Davinson Sanchez'in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mağarada 12 şehit soruşturmasında MSB'den açıklama: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmedi - GündemMağarada metan gazı faciasında MSB'den açıklamaMarmara depremi için akıllara durgunluk veren teori! 7'den büyük depremler... - GündemMarmara için akıllara durgunluk veren teoriŞiddetli rüzgar, düşük nem, aşırı sıcak... OGM'den yüksek riskli uyarı geldi! - GündemOGM'den yüksek riskli uyarı geldi!Sahte diploma iddiasına ateş püskürdü! Kayıhan Osmanoğlu'ndan beklenen açıklama - GündemKayıhan Osmanoğlu'ndan beklenen açıklamaBayraklar kırmızıya çevrildi! Bu noktalarda denize girmek yasaklandı - GündemBayraklar kırmızıya çevrildi! Denize girmek yasaklandıİstanbul Gazze için ayaklanacak - Gündemİstanbul Gazze için ayaklanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...