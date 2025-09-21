Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
NATO gösterisinde 'Türk Yıldızları' rüzgarı! "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandılar

Çekya’nın Mosnov kentinde, Avrupa’nın en büyük güvenlik gösterilerinden biri olan NATO Günleri ve Çek Hava Kuvvetleri Günleri ikinci gününde devam ediyor. Organizasyonda görev alan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandı.

NATO gösterisinde 'Türk Yıldızları' rüzgarı!

Türk Yıldızları'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Çekya'da düzenlenen NATO Days organizasyonunda En İyi Gösteri Uçuşu ödülünü ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

NATO gösterisinde 'Türk Yıldızları' rüzgarı!

