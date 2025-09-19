Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa’nın en büyük hava savunma kalkanı Türkiye’de kuruldu! NATO’ya Türk imzası

Avrupa’nın en büyük hava savunma kalkanı Türkiye’de kuruldu! NATO’ya Türk imzası

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa’nın en büyük hava savunma kalkanı Türkiye’de kuruldu! NATO’ya Türk imzası
Savunma Sanayi, ASELSAN, Hava Savunma, Radar, NATO, Avrupa, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ordunun envanterine yeni bir dev radar sisteminin katıldığını açıkladı. Kabul testleri tamamlanan sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sevk edildiğini duyuran Akyol, “Artık sadece hava savunma değil, sistemler sistemi ÇELİKKUBBE’yi tasarlayıp uygulayabilecek seviyeye ulaştık” sözleriyle Türkiye’nin savunma alanında yeni bir eşiği aştığını ilan etti.

Türkiye savunma sanayiinde bir eşik daha aşıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Bugün biraz önce büyük bir radarımızın kabulü bitti. Ordumuza sevk ediliyor” sözleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yeni bir dev sistemin katıldığını duyurdu.

Avrupa’nın en büyük hava savunma kalkanı Türkiye’de kuruldu! NATO’ya Türk imzası - 1. Resim

ÇELİKKUBBE'DEN TARİHİ HAMLE

Akyol, Türkiye’nin artık sadece hava savunma değil, “sistemler sistemi” ÇELİKKUBBE’yi tasarlayıp uygulayabilecek seviyeye ulaştığını müjdeledi.

AVRUPA'YA DAMGA VURAN GÜÇ

“Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisini kurduk” diyen Akyol, ASELSAN’ın sadece Türkiye’ye değil, Avrupa ve NATO’ya da güven veren bir teknoloji üssü haline geldiğini söyledi. 

Şirketin, dünyanın 25 ülkesinde bayrak göstermesi ve NATO projelerinde kritik rol üstlenmesi, Türkiye’nin küresel savunma arenasındaki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

500'DEN FAZLA ÜRÜN, 2 MİLYON TESLİMAT

ASELSAN bugüne kadar 500’den fazla farklı ürünü envantere soktu, 2 milyondan fazla ürünü TSK’ya ve müttefik ülkelere teslim etti. Yeni radar sisteminden modernize tanklara, ASELFLIR kameralarından elektronik harp çiplerine kadar geniş ürün gamı, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının teminatı oldu.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN AMİRAL GEMİSİ

Akyol, ASELSAN’ın 50. yılında Cumhuriyet tarihinin 1,5 milyar dolarlık en büyük savunma yatırımını başlattıklarını ve Oğulbey yerleşkesinin Avrupa’nın en büyük hava savunma tesisi haline geldiğini açıkladı.

“Her yıl dolar bazında yüzde 10 büyüyoruz. ASELSAN, Türkiye Yüzyılı vizyonunun amiral gemisi olacak” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Antalyaspor Başkanı Perçin'den 2 futbolcuya: Hainler! Hakkımızı helal etmiyoruzYağış başladı, tehlike kapıda! Orhan Şen saat vererek il il uyardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Kongresi'nden Türkiye karşıtı lobilere tarihi tokat! Hayalleri suya düştü - DünyaABD Kongresi'nden Türkiye hamlesiMeksika'da deniz keyfi kabusa dönüştü! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi - DünyaKulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdiBir ülkeyi daha hedef gösterdi! "Birleşik Yemen’de İsrail bayrağı dalgalanacak" - Dünya"Birleşik Yemen’de İsrail bayrağı dalgalanacak"İpek Yolu’nda yeni köprü: Kırgızistan, Türkiye’yi Avrupa pazarı için merkez seçti - DünyaBir ülke daha Türkiye’yi Avrupa pazarı için merkez seçti!Almanya’da Tesla kabusu: Kapılar açılmadı, 3 kişi yanarak hayatını kaybetti! - DünyaAlmanya’da Tesla kabusu!Sudan’da camiye kanlı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var - DünyaCamiye kanlı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...