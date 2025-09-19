Avrupa’nın en büyük hava savunma kalkanı Türkiye’de kuruldu! NATO’ya Türk imzası

Türkiye savunma sanayiinde bir eşik daha aşıldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Bugün biraz önce büyük bir radarımızın kabulü bitti. Ordumuza sevk ediliyor” sözleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yeni bir dev sistemin katıldığını duyurdu.

ÇELİKKUBBE'DEN TARİHİ HAMLE

Akyol, Türkiye’nin artık sadece hava savunma değil, “sistemler sistemi” ÇELİKKUBBE’yi tasarlayıp uygulayabilecek seviyeye ulaştığını müjdeledi.

AVRUPA'YA DAMGA VURAN GÜÇ

“Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisini kurduk” diyen Akyol, ASELSAN’ın sadece Türkiye’ye değil, Avrupa ve NATO’ya da güven veren bir teknoloji üssü haline geldiğini söyledi.

Şirketin, dünyanın 25 ülkesinde bayrak göstermesi ve NATO projelerinde kritik rol üstlenmesi, Türkiye’nin küresel savunma arenasındaki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

500'DEN FAZLA ÜRÜN, 2 MİLYON TESLİMAT

ASELSAN bugüne kadar 500’den fazla farklı ürünü envantere soktu, 2 milyondan fazla ürünü TSK’ya ve müttefik ülkelere teslim etti. Yeni radar sisteminden modernize tanklara, ASELFLIR kameralarından elektronik harp çiplerine kadar geniş ürün gamı, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının teminatı oldu.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN AMİRAL GEMİSİ

Akyol, ASELSAN’ın 50. yılında Cumhuriyet tarihinin 1,5 milyar dolarlık en büyük savunma yatırımını başlattıklarını ve Oğulbey yerleşkesinin Avrupa’nın en büyük hava savunma tesisi haline geldiğini açıkladı.

“Her yıl dolar bazında yüzde 10 büyüyoruz. ASELSAN, Türkiye Yüzyılı vizyonunun amiral gemisi olacak” dedi.