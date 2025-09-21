TEKNOFEST'i bu yıl kaç kişi ziyaret etti? Rekor katılım!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, son beş günün muhteşem bir teknoloji şölenine dönüştüğünü söyledi. Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen etkinliklerle muhteşem bir teknoloji deneyimi yaşadıklarının altını çizerek, "Milli Teknoloji Hamlemize yakışır bir TEKNOFEST deneyimi oldu. Ben emeği geçen tüm kurumlarımıza ve tüm gönüllülerimize yürekten şükranlarımı iletiyorum. Burada muhteşem gösterilere de tanıklık ettik. SİHA'larımız, milli hava aracımız Hürkuş ve bunun yanında milli kanatlarımız muhteşem gösteriler yaptılar." şeklinde konuştu.

"BU YIL TEKNOFEST, 64 ALANDAKİ 1,2 MİLYON BAŞVURUYLA REKOR KIRDI"

Teknoloji şampiyonlarının ve 11 bine varan finalistin eserlerini Şampiyonlar Geçidi'nde görme imkanı bulduklarına değinen Bayraktar, "Bu yıl TEKNOFEST, 64 alandaki 1,2 milyon başvuruyla rekor kırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız da iki gün önce şampiyonlarımızı tüm milletin huzurunda ödüllendirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilk yılından itibaren Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna hamilik yaptığı için ve Milli Teknolojimizin şampiyonlarını her yıl ödüllendirdiği için yürekten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'da 1 milyonu aşkın ziyaretçinin meydanları doldurduğunu belirterek, "En büyük teşekkür yine aziz milletimize. Bunun yanında Milli Teknoloji Hamlemizin misyonunu, mesajını tüm gönül coğrafyamıza ulaştıran değerli basın mensuplarımıza ve paydaş medya kuruluşlarımıza da şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarına ve tüm gönüllülere yürekten şükranlarını ilettiğini ifade ederek, "Yarışmacılarımızın yanında çokça gördüm çadırlarda, velileri de beraber gelmişlerdi. Onları da ayrıca yürekten tebrik ediyorum ve şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu. Gençlerin 1 yıl boyunca kimisi 3 saniyelik bir atış için, kimisi kansere çare olabilmek için, kimisi sağlıkta yapay zekada, kimisinin de finans teknolojilerinde hazırlandığını aktaran Bayraktar, "Geceleri gündüzlerine karıştı ve büyük emek verdiler. Hepsini yürekten kutluyorum, şükranlarımı iletiyorum, onlarla iftihar ediyorum." dedi.

"MEDENİYETİMİZİN GÜNEŞ YÜZLÜ ÇOCUKLARI, DÜNYAYI DÜŞTÜĞÜ YERDEN TEKRAR AYAĞA KALDIRACAK"

Bayraktar, dünyanın bütün müesseseleriyle insanoğlunun biriktirdiği tüm yüksek müktesebatı ile beraber yıkıldığını, korkunç bir karanlığa sürüklendiğini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, medeniyetimizin adalet, hürriyet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla, dünyayı düştüğü yerden tekrar ayağa kaldıracak. Hürkuş gökyüzünü cesaretiyle Türk mühendisliğinin tüm unsurlarını sergileyerek bir yandan şenlendiriyor, bir yandan buradaki çadırlarımızda yarışan on binlerce genç kardeşimiz de inşallah teknolojinin tüm diğer alanlarında insanlığı aydınlatacak eserlere imza atacaklar."

"TAKTIĞIMIZ SAATLERDEN AKILLI TELEFONLARA KADAR HEPSİNİN BİRER SİLAHA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Dünyaya bakıldığında yüksek teknolojinin bir tahakküm aracı olarak kullanıldığını gördüklerini anlatan Bayraktar, "Kolumuza taktığımız saatten yanımızda taşıdığımız akıllı telefonların hepsinin birer silaha dönüştürüldüğünü görüyoruz. İnanıyoruz ki medeniyetimizin, milletimizin, bu meydandaki genç kardeşlerimizin eserleriyle birlikte dünya ve bu teknolojik tahakkümün altında ezilen insanlık, medeniyet değerlerimizle birlikte yeniden ayağa kalkacak, huzura, refaha ve adalete kavuşacak." ifadelerini kullandı.

"ADİL BİR DÜNYANIN UMUTLARINI SİZLER YEŞERTECEKSİNİZ"

Bayraktar, gençlerin eserlerinin, insanlığı tahakküm altında tutmak için değil, insanlığın hastalıklarına çare olabilmek, dünyanın her yerine adaleti ve iyiliği yaymak için kullanılacağını aktararak, gençlere şöyle seslendi: