TEKNOFEST'te son gün heyecanı! SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16lar nefes kesecek

TEKNOFEST'te son gün heyecanı! SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16lar nefes kesecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
TEKNOFEST&#039;te son gün heyecanı! SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16lar nefes kesecek
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, son gününde de yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan ziyaretçiler renkli görüntüler oluştururken, etkinliğin son gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra F-16 savaş uçakları gösteri yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Etkinliğin son gününde hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, aileleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan ziyaretçiler, renkli görüntüler oluşturdu.

1 MİLYON 100 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU

TEKNOFEST İstanbul, teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Etkinlik kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

TEKNOFEST'te son gün heyecanı! SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16lar nefes kesecek - 1. Resim

BİRÇOK ETKİNLİK YAPILIYOR

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, çocuk, genç, yaşlı, her yaştan teknoloji tutkununa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergilenmesinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI GÖKLERDE

Etkinliğin son gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra F-16 savaş uçakları gösteri yapacak. Ayrıca festivalde, ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.

TEKNOFEST'te son gün heyecanı! SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16lar nefes kesecek - 2. Resim

ÇEVRİM İÇİ KAYIT GEREKİYOR

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde olacak.

Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak.

