Deprem anında saniyelerle hayat kurtaracak! Genç mucitlerden TEKNOFEST'te aktif koruma sistemi projesi

Türkiye’nin deprem gerçeğine karşı genç mucitler, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te dikkat çeken bir proje tanıttı.

Quakesafe adı verilen proje, deprem sırasında öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen akıllı sıra ve masa sisteminden oluşuyor.

Okullarda öğrencilerin güvenli hayat alanlarına ulaşmasının çoğu zaman mümkün olmadığını vurgulayan proje ekibi, Quakesafe’in manuel mekanizması sayesinde saniyeler içinde “hayat üçgeni” oluşturduğunu belirtiyor.

DÜŞÜK MALİYETİYLE DEVLET OKULLARINDA HAYAT KURTARACAK ÇÖZÜM

Proje, düşük maliyetli, yerli ve çevre dostu yapısıyla özellikle devlet okullarında yaygınlaştırılabilecek nitelikte.

DEPREM ANINDA NASIL ÇALIŞACAK?

Quakesafe’in prototipi; kayar kızak sistemi, manuel çekme kolu, hidrolik fren ve MDF tabladan oluşuyor.

Tamamen mekanik ve yazılımsız olarak tasarlanan sistem, deprem anında otomatik biçimde güvenli alan oluşturuyor.

Kullanılan malzemeler arasında alüminyum iskelet, MDF tabla, plastik bağlantı parçaları ve darbe hızını azaltan fren sistemi bulunuyor.

HEDEF KİTLESİ GENİŞ

Projeyi geliştiren öğrenciler, Quakesafe’in yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler, veliler ve masayı kullanabilecek tüm bireyler için güvenli bir çözüm sunduğunu vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da hedef kitle içinde yer aldığını ifade etti.

ÖZGÜN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Türkiye’deki okullarda aktif koruma mekanizması sunan ilk örneklerden biri olan Quakesafe, özgün tasarımıyla dikkat çekiyor. Çevre dostu malzemeler, modüler yapısı ve düşük maliyeti sayesinde uzun vadeli ve yaygınlaştırılabilir bir çözüm sundu.

Projeyi geliştiren gençler, “Quakesafe ile pasif değil, aktif koruma sağlıyoruz. Deprem anında saniyeler içinde herkes güvenli alana ulaşabiliyor” sözleriyle çalışmalarını özetledi.