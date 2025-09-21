TEKNOFEST'in gözbebeği Bayraktar TSK envanterine böyle girdi (27 Aralık 2007) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE

🔴BİR ZAMANLAR TÜRKİYE — Türkiye Gazetesi, 55 yıllık yayın hayatı boyunca bu toprakların manevi değerleriyle birlikte millî savunma, teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri sayfalarına taşıdı.

Bir zamanlar Türkiye, İsrail'in Heronları ve ABD Reaper SİHA'ları için milyonlarca dolar sarf ederek terörle mücadele etmeye çalışıyor, ancak çeşitli sıkıntılarla da boğuşuyordu.

Bayraktar Mini İHA’dan Bayraktar TB2’ye uzanan yolculuğu da yaptığı haberlerle kayıt altına alan gazetemiz, gençliğin heyecanla takip ettiği millî projelerin ilk adımlarına da şahitlik etti.

Tamamen yerli ve milli İHA Bayraktar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girip üretiminin desteklenmesi tarihi bir dönüm noktası oldu.

TEKNOFEST'in gözbebeği olarak yerini alan Bayraktar'ın sahaya girişi 27 Aralık 2007 tarihli Türkiye gazetesi sayfalarına ilk defa şöyle yansımıştı:

Terör örgütüne ait karargâh, eğitim, lojistik ve iletişim merkezlerini yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü ile mücadele ve sınır güvenliğini sağlamada etkin olarak kullanacağı ileri teknoloji ürünü, millî tasarım ve üretim “Bayraktar” adı verilen mini İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemini kullanmaya başladı.

Kurban Bayramı öncesinde 8 uçaktan oluşan iki sistem mini İHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Millî üretim İHA’ların terörle mücadele ve sınır güvenliği için kullanılması ile yeni bir dönem başlamış oldu.

KEŞİF YAPACAK

İki Türk firması Baykar Makina ve Kalekalıp tarafından %100 millî olarak tasarlanıp, geliştirilip üretilen İHA Bayraktar, terör örgütüne yönelik operasyona çıkan birliklerin “keşif, gözlem ve terörist hedeflere yönelik istihbarat ihtiyacını” karşılayacak.

Mini İHA’lar, manga veya tim seviyesinde göreve çıkan askerler tarafından tüfek gibi yanlarında taşınacak. Omuzdan bir lançer ile fırlatılacak mini İHA’lar sayesinde örneğin göreve çıkan bir birlik, önündeki tepenin zirvesini, arkasını veya derin bir vadi yatağını 500 metre civarındaki bir yükseklikten kontrol edebilecek.

19 sistem ve 76 uçaktan oluşan Mini İHA’ların, aralıkta başlayan teslimatı 2008 yılı sonunda tamamlanacak.

GECE DE GÖREVDE

Mini İHA’ların tamamen millî olarak tasarlanıp üretilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü İHA sistemlerinde kullanılan “otopilot sistemi”, akıllı silah olarak kabul edildiği ve füze rejimi kurallarına tabi olduğu için temin etmekte büyük engeller yaşanıyor.

Mini İHA’lar benzinli ve akülü olmak üzere iki tür üretildi. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen araçların menzili ise 15 km. Bayraktar, üzerine takılı iki kamera ile hizmet verecek. Kameralardan biri fotoğraf aktarırken, diğeri canlı görüntü sağlayacak.

Bayraktar, sahip olduğu gece görüş yeteneği ile geceleri de kullanılabilecek. Mini İHA, görevini tamamladıktan sonra paraşütle inecek."

SON 20 YILDA BAYRAKTAR'IN BAŞARILARI

MİNİ İHA'DAN TB2'YE GEÇİŞ (2004 - 2014)

2007’de Bayraktar Mini İHA TSK envanterine girdi.

2009–2014 arasında taktik ve orta irtifa uzun havada kalışlı sistemler geliştirildi.

Bu dönemde tamamen yerli otopilot, görev bilgisayarı, yer kontrol istasyonu gibi kritik bileşenler geliştirildi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ORTAYA ÇIKIŞI (2014)

2014’te Bayraktar TB2 ilk kez uçtu ve kısa sürede seri üretime geçti. 2015’te TSK’ya teslim edildi, ilk silahlı İHA atış testi başarıyla gerçekleştirildi. TB2, Türkiye’nin ilk SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) sistemi oldu.

OPERASYONEL BAŞARILAR (2016 - 2020)

PKK’ya karşı yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda yoğun kullanıldı.

2018’de Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 2019’da Barış Pınarı Harekâtı’nda aktif görev aldı.

2020’de Libya’da, ardından Karabağ Savaşı’nda (Azerbaycan) büyük üstünlük sağladı. Bu savaşta Bayraktar TB2, modern savaş doktrinini değiştiren bir etkisi oldu.

Uluslararası basında TB2’ye “game changer” (oyun değiştirici) denilmeye başlandı.

İHRACAT VE KÜRESEL BAŞARI (2020 - 2023)

30’dan fazla ülkeye ihraç edildi, dünyanın en çok tercih edilen SİHA’sı oldu.

Ukrayna-Rusya savaşında, Ukrayna’nın direniş sembollerinden biri haline geldi.

Polonya, NATO ve AB üyesi ilk ülke olarak TB2 satın aldı.

Baykar’ın ihracat gelirleri toplam gelirinin %80’ini geçti.

YENİ SİSTEMLER VE TEKNOLOJİ ATILIMI (2021 - 2024)

Akıncı TİHA (Taarruzi İHA) envantere girdi; yüksek irtifa ve ağır mühimmat kapasitesiyle benzerlerine fark attı.

Kızılelma (MİUS) insansız savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı.

Baykar, dünyada tamamen kendi öz kaynaklarıyla AR-GE yapan nadir savunma şirketlerinden biri haline geldi.

Otopilot, yazılım, yapay zekâ ve mühimmat entegrasyonunda %90’ın üzerinde yerlilik oranı yakalandı.

BUGÜN GELDİĞİ NOKTA (2025 İTİBARIYLA)

Baykar, Türkiye’nin insansız hava araçlarında küresel liderlerinden biri haline geldi.

TB2, operasyonel başarısıyla modern savaş tarihinde kendisine özel bir yer edindi.

Kızılelma ve Akıncı gibi yeni nesil platformlarla artık sadece “gözetleme ve vurma” değil, hava-hava muharebesi ve stratejik caydırıcılık kapasitesine doğru evrildi.