KızılAI, riski en aza indiriyor! İhlas Vakfı 'MediCode' ekibinden TEKNOFEST'te büyük başarı
İhlas Vakfı “MediCode” öğrenci ekibi, geliştirdikleri yapay zekâ destekli “KızılAI” yazılımıyla TEKNOFEST İstanbul’da büyük başarıya imza attı. Kan nakli süreçlerini kolaylaştırmak ve hasta güvenliğini artırmak için tasarlanan KızılAI, 3261 takım arasından sıyrılarak “İnsanlık Yararına Teknolojiler – Sağlık” kategorisinde finale kaldı ve 9’uncu oldu. Yazılım, doktorların cebindeki asistan gibi çalışarak hata riskini en aza indiriyor.
HABER MERKEZİ—İhlas Vakfı “MediCode” öğrenci ekibi, hastanelerde kan nakli süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirdikleri yapay zekâ destekli “KızılAI” yazılımıyla TEKNOFEST İstanbul’da “İnsanlık Yararına Teknolojiler – Sağlık” kategorisinde finale kaldı. 3261 takım arasından 9’uncu olmayı başaran ekip, final yarışmalarını da tamamladı.
KIZIL AI NEDİR?
KızılAI, dünyada kan nakli alanında geliştirilmiş ilk yapay zekâ destekli yazılım olma özelliği taşıyor. Doktor ve hemşirelerin “cebinde bir asistan” gibi çalışan sistem; hastanın laboratuvar değerlerini ve klinik bilgilerini rehberlerle karşılaştırarak, hangi kan ürününün verilmesi gerektiğini saniyeler içinde öneriyor. Eksik bilgi veya riskli bir durum varsa kullanıcıyı önceden uyarıyor. Böylece yanlış kan seçimi ve geç fark edilen reaksiyonların önüne geçiliyor.
"SAĞLIK PERSONELİNİN CEBİNDEKİ ASİSTAN"
Yazılımı tanıtan ekip üyesi Muhammed Furkan Yağmur, şunları söyledi:
“İhlas Vakfı yurtlarındaki arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz KızılAI projesiyle TEKNOFEST’te finale kadar yükseldik. 3261 takım arasından 9. olarak biz de finalde yerimizi aldık. KızılAI, kan nakli esnasında oluşabilecek hataları önceden görerek sağlık personelinin cebindeki bir asistan gibi çalışıyor. Gerekli riskli durumlarda hekimi uyarıyor. Bizim vizyonumuz da buydu: ‘Güvenli karar, doğru transfüzyon.’ Bugün burada olmak bizim için büyük bir gurur. Standımızı ziyaret eden ve bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul’da olan herkesin TEKNOFEST’i görmesini tavsiye ederim.”