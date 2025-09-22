Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eurovision’a karşı Intervision doğdu! İlk galip Vietnam

Eurovision’daki siyasi gerilimlerin gölgesinde, Rusya’nın öncülüğünde düzenlenen ve 22 ülkenin katıldığı Intervision şarkı yarışması Moskova’da gerçekleşti. Geleneksel ögelerin öne çıktığı yarışmada birinciliği Duc Phuc kazandı.

MURAT ÖZTEKİN - Ukrayna’daki savaş sebebiyle üç sene önce Eurovision’dan uzaklaştırılan Rusya, bu duruma reaksiyon olarak Intervision adı altında alternatif şarkı yarışması ortaya çıkarmıştı. Yarışmanın ilki 22 ülkenin katılımıyla önceki gece Moskova’da gerçekleştirildi ve Vietnamlı şarkıcı Duc Phuc birinci oldu.

Live Arena’da binlerce kişinin katılımıyla yapılan Intervision’da Eurovision’a benzer bir oylama formatı kullanıldı. Ancak yarışmada, LGBT temsilleriyle öne çıkan Eurovision’un aksine şarkıcıların geleneksel kostümleri tercih ettiği görüldü.

Türkiye’nin yer almadığı yarışmada Rusya’nın yanı sıra Belarus, Brezilya, Venezuela, Vietnam, Mısır, Hindistan, Kazakistan, Katar, Kenya, Çin, Kolombiya, Küba, Madagaskar, Birleşik Arap Emîrlikleri, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tacikistan, Özbekistan, Etiyopya ve G. Afrika’dan temsilciler yarıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YAPILACAK

Intervision’un önümüzdeki sene reform adımlarının atıldığı S. Arabistan’da yapılacağı ilan edildi. Öte yandan Eurovision’daki gerilim devam ediyor. Birçok Avrupa ülkesi, önümüzdeki sene yarışmaya İsrail’in dâhil edilmesi hâlinde Eurovision’u boykot edeceklerini duyurdu. Bu durumun Intervision’nun önemini artırabileceği düşünülüyor.

