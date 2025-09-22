80 yıldır görülmemişti! Picasso’nun ‘saklı’ eseri satışa çıkıyor

MURAT ÖZTEKİN - İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 80 yıldır kamuya açık alanlarda yer almayan tablosu, Fransız müzayede evi Lucien Paris’te açık artırmaya çıkarılmak üzere sergilenmeye başladı.

Sanatçının sevgilisi Dora Maar’ı resmettiği “Çiçekli Şapkalı Kadın Büstü” (Dora Maar) adlı eser, 1943’te yapılmış ve 1944’te özel bir koleksiyoner tarafından satın alınmıştı. Uzun yıllardır kapalı kapılar ardında kalan eser, ismi açıklanmayan mevcut satıcıya büyükanne ve büyükbabasından miras kaldı.

TARİH 24 EKİM

Müzayede evinin tabloyu yaklaşık 9,5 milyon dolara (yaklaşık 393 milyon 159 bin Türk lirası) satışa çıkardığı öğrenildi. Picasso’nun Maar’ı tasvir ettiği birçok resimden biridir olan eser, 24 Ekim’de Paris’teki Hôtel Drouot’da gerçekleşecek müzayede ile yeni sahibini bulacak.