Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > 80 yıldır görülmemişti! Picasso’nun ‘saklı’ eseri satışa çıkıyor

80 yıldır görülmemişti! Picasso’nun ‘saklı’ eseri satışa çıkıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
80 yıldır görülmemişti! Picasso’nun ‘saklı’ eseri satışa çıkıyor
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dora Maar’ı resmeden ve onlarca yıl gizli kalan “Çiçekli Şapkalı Kadın Büstü”, 24 Ekim’de Paris’te 9,5 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkıyor.

MURAT ÖZTEKİN - İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 80 yıldır kamuya açık alanlarda yer almayan tablosu, Fransız müzayede evi Lucien Paris’te açık artırmaya çıkarılmak üzere sergilenmeye başladı.

Sanatçının sevgilisi Dora Maar’ı resmettiği “Çiçekli Şapkalı Kadın Büstü” (Dora Maar) adlı eser, 1943’te yapılmış ve 1944’te özel bir koleksiyoner tarafından satın alınmıştı. Uzun yıllardır kapalı kapılar ardında kalan eser, ismi açıklanmayan mevcut satıcıya büyükanne ve büyükbabasından miras kaldı.

TARİH 24 EKİM

Müzayede evinin tabloyu yaklaşık 9,5 milyon dolara (yaklaşık 393 milyon 159 bin Türk lirası) satışa çıkardığı öğrenildi. Picasso’nun Maar’ı tasvir ettiği birçok resimden biridir olan eser, 24 Ekim’de Paris’teki Hôtel Drouot’da gerçekleşecek müzayede ile yeni sahibini bulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakanlık duyurdu! 2 gün boyunca sinema biletleri 80 lira olacakSolskjaer'in geri çevirdiği transfer ortaya çıktı: Beşiktaş'ı yıkan isim oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanlık duyurdu! 2 gün boyunca sinema biletleri 80 lira olacak - Kültür - Sanat2 gün boyunca 80 lira olacak!Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da arkeoloji müzesini gezdi - Kültür - SanatJaponya Prensesi Şanlıurfa'da arkeoloji müzesini gezdiOluz Höyük'te büyük keşif! Herodot'un bile bilmediği tapınak ortaya çıkarıldı - Kültür - SanatHerodot'un bile bilmediği tapınak!Göbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif! İnsan heykeli gün yüzüne çıktı - Kültür - SanatGöbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif!Interpol'ün aradığı tarihi hat İstanbul'da ele geçirildi! 2005 yılında camiden çalınmış - Kültür - SanatInterpol peşindeydi! İstanbul'da ele geçirildi!Üç sanatçı buluştu: Görünenin ötesi ‘Gizli Bahçe’de - Kültür - SanatÜç sanatçı buluştu: Görünenin ötesi ‘Gizli Bahçe’de
Sonraki Haber Yükleniyor...