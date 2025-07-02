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Picasso’nun ‘onaylı eserleri’ sergileniyor! Kültür Yolu bu kez Bursa'da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Picasso’nun ‘onaylı eserleri’ sergileniyor! Kültür Yolu bu kez Bursa&#039;da
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Bursa’da ikinci defa sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Şehrin 71 noktasında yaklaşık 600 faaliyete ev sahipliği yapan festivalde “Pablo Picasso” sergisi de dikkat çekiyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Sanayi Müzesinde Lale Vakfı tarafından açılan sergi, dünyanın en meşhur sanatçılarından Picasso’nun çok yönlü üretimini gözler önüne seriyor.

Sergide, tamamı sanatçının mirasçıları tarafından onaylanmış 74 orijinal eser yer alıyor. Gravürler, çizimler, posterler, litografiler ve fotoğraflardan oluşan bu seçki, Picasso’nun sanat yolculuğundaki dönüşümü de ortaya koyuyor. Bursa Kültür Yolu Festivali, 6 Temmuz’a kadar devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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