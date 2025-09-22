Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Semih Kaplanoğlu'na Manastır'da ödül!

Semih Kaplanoğlu'na Manastır'da ödül!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Semih Kaplanoğlu’na Manastır’da ödül!
Manaki Kardeşler Film Festivali’nde “Altın Kamera 300” ödülünü alan Kaplanoğlu, anlamlı konuşmasında ödülünü Gazze’de hayatını kaybeden sinemacı Fatima Hassouna’ya ve soykırıma uğrayan sivillere ithaf etti.

MURAT ÖZTEKİN - Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Osmanlıdaki ilk sinemacılar olan Manaki Kardeşler adına düzenlenen festivalde ödüle layık görüldü.

Kaplanoğlu, Kuzey Makedonya’nın Manastır şehrinde yapılan “Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali”nde “Altın Kamera 300: Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

GAZZE'YE İTHAF ETTİ

Törende konuşan Kaplanoğlu, ödülü İsrail tarafından öldürülen sinemacı Fatima Hassouna’nın şahsında Gazze’de soykırıma uğrayan sivillere ithaf ettiğini söyledi. Festivalde dün Türkiye’nin Oscar adayı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi de gösterildi.

