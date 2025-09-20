Oluz Höyük'te büyük keşif! Herodot'un bile bilmediği tapınak ortaya çıkarıldı

Amasya'da devam eden Oluz Höyük kazılarında, antik hiçbir kaynakta adı geçmeyen 2.600 yıllık kayıp bir tapınak gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar "Ne Herodot’ta ne de Strabon’da ismi geçmiyor" derken, tapınağın 'volkanik tüf kayalarından' inşa edildiği tespit edildi.

ADI NEDEN 'KAYIP' TAPINAK?

6.500 yıl öncesine dayanan görkemli bir tarihin yattığı Oluz Höyük'te 19 yıldır kazı çalışması yürütüldüğünü söyleyen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Burayı kayıp tapınak olarak nitelendirmemizin temel sebebi Oluz Höyük Kubaba kutsal alanının herhangi bir antik kaynakta geçmemiş olmasıdır. Ne Herodot’ta, ne Strabon’da, kaynaklarda ismi geçmiyor" dedi.

Frig Dönemi'ne ait Kubaba Kutsal Alanı'nı sunaklarıyla beraber bulup kutsal odayı ve içinde tanrıça Kubaba'yı temsil eden kutsal taşı da ortaya çıkardıklarını hatırlatan Prof. Dr. Dönmez, "Oluz Höyük keşfi Kuzey Orta Anadolu’da, Anadolu bozkırında, Amasya’da devasa büyüklükte ve henüz ritüellerini tam anlayamadığımız bir tapınak sisteminin ortaya çıkmaya başladığını gösterdi" diye konuştu.

TAPINAKTAKİ TAŞLAR VOLKANİK KAYALARLA AYNI

Tarihi tapınağın inşasında kullanılan açık yeşil renkli ve ince taneli tüf olarak adlandırılan volkanik kaya parçalarının benzerinin kazı alanına 10 kilometre mesafedeki Doğantepe köyünde antik taş ocağında bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Dönmez, "Arkeometri çalışmamızın ilk sonucunu taş analizlerinden aldık. Oluz Höyük’teki taşların Doğantepe’deki antik taş ocağındakilerle aynı olup oradan getirildiği kesinleşti" diye konuştu.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ ÇERÇEVESİNDE SÜRÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uyguladığı Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde süren kazılarda rengiyle tapınak yapısına gizem katan taşların höyüğün yüzde 90’ında kullanıldığının görüldüğüne değinen Astrojeoloji Uzmanı Dr. Ersin Kaygısız da, "Höyükten ve taş ocağındaki kaya parçalarından numuneler alıp laboratuvarda araştırma yaptık. Örneklerde mineral faz desenlerinin aynı olduğunu belirledik. Taşıması ve şekillendirilmesi daha kolay olduğu için tercih edilmiş olabilir" şeklinde konuştu.